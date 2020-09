Miguel Herrera trollea a Chivas previo al Clásico Nacional. Miguel Herrera calentó el Clásico Nacional este viernes y trolleó a las Chivas. El Piojo, fiel a su estilo, aseguró que no es culpa de América que ambos equipos no puedan coincidir en liguilla y señaló que esto solo es responsabilidad de los Rojiblancos por no calificar a la fiesta grande del futbol mexicano.

“Nosotros ahí estamos, no es nuestra culpa que Chivas y América no se enfrenten en instancias finales porque nosotros siempre hemos estado ahí. No importa cómo estén los equipos, siempre se juega a muerte, pero si no nos han tocado partidos decisivos contra Chivas es porque ellos no han estado en esas instancias finales. Nosotros enfrentamos a Cruz Azul a Tigres a Monterrey. Siempre en cuartos, semifinales, y finales”, expresó Herrera en conferencia de prensa.

Miguel Herrera: “Si no hemos jugado partidos decisivos contra ellos (Chivas) recientemente no es culpa nuestra. Nosotros siempre estamos ahí y no los vemos”.🦅💛💙 pic.twitter.com/XrEsUswmQ3 — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 18, 2020

Acerca de disputar el clásico sin la presencia de aficionados, el Piojo mencionó que es una situación “atípica” y expresó su deseo en que la gente hubiera podido asistir al estadio Azteca. Pese a esto, el estratega de los Azulcremas aseguró que estarán muy concentrados porque todos los aficionados estarán atentos al juego a través de la televisión.

“Es una situación diferente. Todos los partidos han sido muy atípicos porque así lo demanda la situación. Quisiéramos que el estadio estuviera lleno, sin duda son las aficiones más grandes del país y nos gustaría ver el estadio abarrotado, pero las circunstancias hoy no lo permiten. Trataremos de mantener la concentración sabiendo que en sus casas estarán atentos y apoyando”, añadió.

"HOY MUCHO MÁS QUE NUNCA A LA AFICIÓN LE RECOMENDARÍA QUE SI VAN A TENER ALGÚN INTERCAMBIO DE APUESTAS, QUE SIN NINGUNA DUDA LO HAGAN" #FSRadioEnCasa Repasamos las palabras de Miguel Herrera de cara el Clásico Nacional entre América y Chivas pic.twitter.com/UU7T9zjKKU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 18, 2020

Este sábado, América y Chivas disputarán la edición 237 del Clásico Nacional en punto de las 21:00 horas en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

