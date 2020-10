Miguel Herrera se opone a la convocatoria de Funes Mori con el Tri. La posible convocatoria de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana despertó la furia de Luis Hernández, exseleccionado nacional, y ahora un entrenador de la Liga Mx se suma a las críticas por este hipotético escenario. Miguel Herrera mencionó que el Tri no necesita llamar al delantero de Monterrey, aunque no minimizó el talento del argentino.

Miguel Herrera afirmó que el Tri no necesita a Rogelio Funes Mori 😱https://t.co/Ebhs3To7UH — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) October 13, 2020

“A mí se me hace un gran jugador, creo que en este momento no necesitamos un delantero, hay jugadores en Europa funcionando, hay jugadores en México que están haciendo su trabajo, hoy creo que no necesitamos de un naturalizado. (Rogelio) Funes Mori tiene toda la categoría, pero no hay necesidad de eso”, expresó el director técnico de América.

Miguel Herrera no ve necesario convocar a Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana ⚽😱❌https://t.co/1QjZwn7BGJ — AS México (@ASMexico) October 13, 2020

El Piojo señaló que antes de echar mano de Funes Mori, Gerardo Martino cuenta con opciones como Raúl Jiménez, Henry Martín y José Juan Macías, todos delanteros, que bien podrían ostentar los puestos en las convocatorias futuras.

Miguel Herrera se opone a la convocatoria de Funes Mori con el Tri y asegura que Gerardo Martino cuenta con mejores opciones

El mensaje que envió Herrera al Tata llega unos días después de que Luis Hernández estallara ante la posibilidad de que Funes Mori sea convocado al Tri. El exdelantero mexicano indicó que le causa “risa” que se piense en el argentino y criticó a los directivos del balompié nacional por permitir la llegada de muchos futbolistas foráneos.

¿Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana? Miguel Herrera no dudó y se OPUSO de manera contundente 🇲🇽😱 https://t.co/F4AjR79iY9 — Bolavip México (@BolavipMex) October 13, 2020

“Nunca he estado de acuerdo, la verdad. Vienen muchos extranjeros y juegan a todo dar dos temporadas, son campeones y luego van a otro equipo y no pasa nada. No me gusta. No aprendemos de cosas positivas de otros países. Me río de lo de Funes Morí”, declaró el Matador en entrevista con ESPN.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.