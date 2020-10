Miguel Herrera se deslinda por la ausencia de César Ramos. Miguel Herrera y César Arturo Ramos protagonizaron un momento picante al finalizar el partido entre León y América, del pasado lunes por la noche. El sainete que fue captado en video pudo haber costado que el árbitro no fuera convocado para trabajar durante la jornada 15 del Guard1anes 2020.

Si el árbitro César Ramos Palazuelos no fue designado para la Fecha 15, no es culpa del técnico Miguel Herrera, aseguró el mismo entrenador del @ClubAmerica. https://t.co/F8nFl7sf69 — CANCHA (@CANCHAELNORTE) October 23, 2020

Ante la ausencia de Ramos, el Piojo se deslindó por el posible castigo que recibió el nazareno y pidió a la prensa que pregunte a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la razón por la que no fue llamado a arbitrar el silbante este fin de semana.

'Congelan' al árbitro César Ramos de la Jornada 15 tras discusión con Miguel Herrera https://t.co/oUs1JrBK9X — kriptón.mx (@kriptonmx) October 23, 2020

“Si lo castigaron o no, por lo que dijo, no es problema mío. Fuimos discutiendo y alegando y luego puso cosas que no estaban en contexto, pero eso deben preguntarle a Brizio, no a mí”, declaró Herrera en conferencia de prensa.

Miguel Herrera se deslinda por la ausencia de César Ramos de la jornada 15 del Guard1anes 2020

El Piojo reiteró que no cree que Ramos Palazuelos haya sido castigado por la Comisión de Arbitraje por la discusión que sostuvo con él. Asimismo, el entrenador de las Águilas confesó que se calentó por las palabras que le dedicó el árbitro, pero calificó todo como una “plática elevada de tono”.

¡SE DESLINDA! Miguel Herrera, director técnico de #ClubAmerica aseguró que la discusión que sostuvo con Cesar Ramos no tuvo nada que ver con la ausencia del silbante en las asignaciones de esta jornada. Aquí te dejamos los detalles ⬇️⬇️ ✍🏻 @FCBandy7https://t.co/UoYAVjWiDw — Community Sports (@csportsag) October 23, 2020

“Lo de la designación deben preguntarle a Arturo Brizio y no creo que esté castigado por esa situación. Obviamente son palabras que hace que uno que se caliente y viene la reacción, pero espero que no sea por esa discusión, porque fue una plática elevada de tono entre César y un servidor”, añadió.

❗️OJO. Miguel Herrera y César Ramos al TERMINAR el partido en Aguascalientes.#JugandoClaro ¡COMENZAMOS!

📺336 Dish

💻 Claro Video pic.twitter.com/WJGBJbnB5i — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 20, 2020

Al término del juego entre León y América, el Piojo reclamó al árbitro una situación del juego y César Ramos contestó épicamente al estratega, al recordar que su equipo perdió la final contra Monterrey por fallar en la tanda de penales.

