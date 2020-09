Miguel Herrera se compromete a ganar los tres clásicos con América. América comienza este sábado una seguidilla de tres clásicos, cuando reciba a Chivas. Ante esta importante fase de su calendario, Miguel Herrera se comprometió a buscar las tres victorias en estos juegos claves para el americanismo y para sus aspiraciones de terminar en la parte alta de la clasificación.

"VAMOS POR LOS 9 PUNTOS"#AgendaFOXenCasa Miguel Herrera no huye al compromiso de ganar los tres clásicos: Chivas, Cruz Azul y Pumas Los ecos de la entrevista con el 'Piojo', ¿con qué te quedas?@ruubenrod @lmsauret @MonicaArredondo pic.twitter.com/Iv0DHdPGpK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2020

“Quiero ir por los nueve puntos, no tengo la menor duda, sabemos que es difícil pero vamos a trabajar muy fuerte para sacar las tres victorias. Llegar a las fecha 13 con 29 puntos prácticamente tienes amarrada la Liguilla, pero buscamos no salir de los primeros cuatro lugares”, expresó el Piojo en entrevista con Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports.

🦅 Piojo Herrera se quejó tras programarles tres Clásicos seguidos https://t.co/ssanjtGD1t — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 15, 2020

Pese a que los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de los clásicos (Chivas, Cruz Azul y Pumas) de las Águilas de manera seguida, Herrera se mostró en desacuerdo con la programación de estos compromisos y calificó de “ilógico” el tener que jugar tres cotejos de esta importancia consecutivamente.

“Como se acomodó el calendario para América me parece algo bastante malo para el equipo. Lo enfrentaremos pero no me parece algo lógico que América sea el único juegue tres Clásicos, y teniendo 17 fechas para esparcirlos, los juegue todos seguidos”, agregó el entrenador de los Azulcremas.

😡 MOLESTO CON EL CALENDARIO 😡#AgendaFOXenCasa Miguel Herrera está enojado por los tres clásicos que le pusieron en semanas consecutivas: "Está muy mal organizado" También mandó un mensaje a sus detractores: "Si eres americanista de verdad tienes que apoyar"@ruubenrod pic.twitter.com/MJH4aPKk0n — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2020

América se ubica de momento en la cuarta posición de la clasificación general con 20 puntos, por lo que accedería directamente a los cuartos de final de la renovada liguilla, y presume una racha de cuatro juegos sin conocer la derrota, en la que ha sumado 10 unidades.

