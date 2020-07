Miguel Herrera sacrificaría su sueldo por dirigir en Europa. Miguel Herrera no ha ocultado su deseo de entrenar en el futbol de Europa y para cumplir su meta estaría dispuesto a sacrificar sus ingresos. En entrevista con ESPN, el técnico de América reveló que en este momento la parte económica no sería un impedimento para llegar al viejo continente, toda vez que ha rechazado ofertas jugos por dirigir en la Major League Soccer (MLS).

“Ahorita la parte económica no me mueve. Me han tocado la puerta de la MLS, realmente me gusta la liga, me atrae, pero ahorita no me interesa”, expresó el Piojo en el programa ‘Ahora o Nunca’.

Hace algunas semanas, el nombre de Miguel Herrera fue vinculado para ocupar el puesto que dejó vacante Rubi en Real Betis, sin embargo, los sevillanos se decantaron por Manuel Pellegrini para llegar al banquillo del club. El Piojo confirmó que una persona cercana al equipo español lo buscó, pero develó que solamente fue un candidato, mas no la opción uno de la directiva.

“Se me acercó una persona muy allegada al club. Era un candidato, mas no era la opción número uno. Sí me ilusionó que una persona muy allegada al club me dijera que mi nombre estaba en la mesa”, añadió el exseleccionador nacional de México.

Miguel Herrera renovó su contrato con América hace un mes y aunque no negoció una cláusula en su contrato para abandonar a las Águilas en caso de que reciba una propuesta de algún conjunto europeo, el estratega aseveró que tendrá las puertas abiertas en Coapa en caso de que llegue dicha oferta.

