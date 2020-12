Miguel Herrera rompe el silencio tras su salida de América. Miguel Herrera acabó su segunda etapa con América de forma abrupta, después de que fuera despedido el lunes tras ser eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf. Pese a que se señala su pleito con un asistente técnico de Los Ángeles FC como una de las causas de su cese, el Piojo aseguró que esos son “pretextos”.

“Me parece que ese fue un pretexto, yo no puedo decir que fue lo extracancha porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada… me parece que buscarle a esa situación es un pretexto, porque al final de cuentas soy así: soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso reflejan mis equipos, la pasión y la determinación que yo siempre he mostrado”, declaró Herrera a ESPN sobre el percance que protagonizó con Ante Razov el sábado por la noche.

A pesar de su explicación sobre este hecho, el Piojo aceptó que debe ser más “mesurado” en su comportamiento, sin embargo, rechazó que ese evento le haya costado su trabajo con las Águilas. Asimismo, mostró su agradecimiento con el club y recordó su segunda etapa con el equipo.

“¿Que tengo que ser mesurado, sí, y hoy entre que pusieron eso y algunos lo agarran, son las circunstancias que pasan. Yo me quedo con el agradecimiento que le tengo a esta institución, con el cariño que me dieron todos, desde el primer día que aterricé (en América) a finales del 2011 hasta hoy que estamos a finales del 2020”, añadió el entrenador.

Por último, Miguel Herrera aseguró que sus “tonterías” le han costado caro a lo largo de su carrera como director técnico y mencionó que ha pagado todos los errores que ha cometido.

“Pero de todas y cada una de ellas he pagado mis consecuencias, tampoco se han quedado en deuda, no pueden decir ‘ah, se lo perdonaron’, ¡a mí nunca me han perdonado nada!, me han cobrado mis deudas, esas tonterías que yo he hecho las he pagado”, concluyó.

