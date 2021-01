Miguel Herrera revela su versión sobre la salida de Renato Ibarra y mencionó que el jugador ecuatoriano fue puesto transferible por decisión de Televisa. El Piojo descartó que la directiva del club tomara esa decisión, después del arresto del futbolista por violencia familiar a principios del año pasado.

El “Piojo” rompió el silencio sobre el caso de Ibarra, donde contó cómo lo vivió e incluso que él mismo trató de darle una segunda oportunidad al ecuatoriano, el cual fue denunciado por agresión de género por parte de su entonces pareja.

“Fue muy clara y tajante la orden: No se pega al plantel hasta que veamos qué pasa. La decisión no pasó por la gente del club. Es una cosa que hay que decirla cómo es, la gente del club no tomó la decisión. Es una decisión del corporativo que manchaba la imagen de lo que significa Grupo Televisa, que no estaba de acuerdo y creo que está bien, es una decisión que no tiene que pasar por una persona”, expresó Miguel Herrera.

Debido a que, Televisa hace campañas contra la violencia de género y tenían que poner el ejemplo, incluso si el agresor era un futbolista activo en el club América.

Miguel Herrera revela su versión sobre el caso de Renato Ibarra y culpa a Televisa por la salida del jugador

“Arranco con lo que significa (para) los dueños del equipo estas circunstancias, Televisa, por supuesto Emilio (Azcárraga) y todo lo que ves ahí en América no pueden estar soportando este tipo de situaciones y menos cuando son los primeros que tratan de dar el ejemplo en muchas cosas y están sumándose a campañas para que esto no pase y todo ese rollo”, comentó el “Piojo”.

Miguel Herrera contó la versión que Renato Ibarra le dio sobre el caso, donde el ecuatoriano le aseguró que perdió los estribos pero no golpeó a su entonces pareja.

Te puede interesar:

Finalmente, el estratega contó que él quería la permanencia de Ibarra en América porque le servía como jugador, incluso utilizó los argumentos del ecuatoriano para su permanencia, pero la empresa no lo apoyó y decidieron despedirlo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.