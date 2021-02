Miguel Herrera revela que tiene ofertas del futbol de China. Miguel Herrera se encuentra a la espera de una nueva oportunidad para regresar a los banquillos y develó que ha recibido ofertas del futbol extranjero. En entrevista con Odín Ciani, periodista de ESPN, el Piojo reconoció que tuvo ofrecimientos del balompié de China y Arabia Saudita, aunque rechazó dirigir en esos países, debido a que espera un posible empleo en Europa o en la Liga Mx.

“Me falta solo la oferta, me han ofrecido China y Arabia, por ahora es un futbol al que dije que no, estoy esperando si me puede llegar una oferta de fuera, ya sea Europa o Sudamérica, o un equipo importante que quiera trascender en México. No es por el dinero, porque en China y Arabia hay mucho dinero, en este momento estoy buscando un proyecto que me ayude a seguir trascendiendo”, declaró Herrera.

Miguel Herrera habló sobre su futuro:



El Piojo indicó que tiene la esperanza de entrenar a un club grande y serio de la Liga Mx, sin embargo, tiene la mira puesta en el viejo continente. El exdirector técnico de América comentó que buscaría dirigir a un equipo del “top 10 mundial”, pero se sinceró y dijo que para eso necesita trabajar arduamente.

“En la liga mexicana hay muchos, cualquier equipo que tenga un proyecto importante es muy atractivo, pero me gustaría dirigir en Europa en un equipo grande del top 10 del mundo, uno quisiera estar ahí. Pero para llegar uno tiene que hacer pininos para poder trascender, lo primero es tratar de emigrar y llegar a estas ligas para tratar de demostrar y si no llega o no se puede, pues seguir tratando de demostrar en donde estés trabajando”, añadió.

Herrera volverá al América 🦅



Miguel Herrera fue sorpresivamente despedido el pasado 21 de diciembre por América, después de que fuera eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

