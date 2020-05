Miguel Herrera revela por qué no llegó Luuk de Jong a América. Miguel Herrera reveló que América buscó en el mercado de fichajes de verano de 2019 al delantero neerlandés Luuk de Jong, quien en ese entonces jugaba para PSV. Pese a que el europeo no vio con malos ojos llegar a las Águilas, la directiva de este club decidió romper las negociaciones tras declinar una petición del atacante.

El Piojo aseguró que no se logró concretar la incorporación de de Jong, debido a que solicitó seis meses para analizar la oferta, tiempo en el que continuaría en el balompié del viejo continente. Ante esto, los Azulcremas decidieron dar por concluidas las pláticas y enfocaron sus esfuerzos en conseguir otro jugador para esa posición.

“(Luuk de Jong) quería seis meses más (en Europa) y no podíamos darle eso, teníamos que decidirnos. Por eso no llegó al América, porque no quiso venir”, expresó el entrenador del club de Coapa en entrevista con ESPN.

Asimismo, Herrera develó que las pretensiones económicas del ex jugador de PSV no eran muy alta y que el costo de su ficha no fue la razón por el cual no fue comprado por las Águilas. El Piojo aseguró que el neerlandés no quiso venir a México porque “no conocía” el entorno.

“Su costo no era tan alto, pero el sueldo igual no era nada alto. Su sueldo era normal, dentro de lo que se gana y no estaba ni cerca de ser un sueldo que tienen las figuras y decíamos vamos a traerlo. No quería venir, porque no conocía”, agregó.

Tras semanas de especulaciones, Luuk de Jong declinó la oferta de América y fue vendido a Sevilla, en donde apenas ha colaborados con seis anotaciones en toda la temporada.

