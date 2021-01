Miguel Herrera revela cómo se enteró de su despido de América. Miguel Herrera fue destituido por América hace poco más de un mes y reveló la manera en que se enteró de la decisión de la directiva. El Piojo dio a conocer que Joaquín Balcárcel, directivo de las Águilas, le comunicó vía Zoom que había determinado cesarlo de su puesto, a lo que el entrenador mostró su rechazo y argumentó el por qué debía continuar en el equipo.

“Cuando nos llama Joaquín Balcárcel, jefe de Santiago, nos llama por el Zoom y dice: ‘pues yo tomé la decisión y hasta aquí llegó la relación’, y le dije: mira no estoy de acuerdo, en la parte deportiva ahí están los números, estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando. A final de cuentas, aprendí de una persona muy importante en esta carrera que un día me dijo: ‘hay decisiones de empresa que se toman que no nos gustan, pero se toman’. Y bueno, no me queda más que agradecer a la institución”, declaró el Piojo en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Asimismo, Miguel detalló que habló con Santiago Baños, presidente deportivo de América, tras la eliminación del club de la Liga de Campeones de la Concacaf. El Piojo aseguró que ofreció renunciar, sin embargo, Baños rechazó esta opción y le garantizó que seguiría al frente del proyecto.

“Yo hablando con Santiago (Baños), que es el presidente del América, terminando el partido perdimos y le dije: ‘buenos si quieres me hago a un lado, traigan a alguien más, porque a lo mejor ya no está funcionando esto, pero me dijo: ‘por supuesto que no, nuestro proyecto está contigo, seguimos contigo'”, añadió Herrera.

El pasado 21 de diciembre, América dio a conocer que había destituido a Miguel Herrera debido a que los resultados y el comportamiento del entrenador no estaban a la altura del club.

