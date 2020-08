Miguel Herrera reconoce presión por mala racha de América. América ha tenido un inicio agridulce de temporada en el Guard1anes 2020. Tras no perder en las primeras cuatro fechas, las Águilas han caído en sus dos más recientes juegos y se han comido siete goles durante esta racha, por lo que Miguel Herrera aseguró que, pese a haber firmado una renovación de contrato por cuatro años, su trabajo está sujeto a los resultados del club.

“Todo está sujeto a resultados y trataré de cumplir los cuatro años. Qué bueno estando en cuarto general haya presión. Sé bien la presión y obligación. Hace dos semanas estábamos en primero y a nadie le gustaba y ahora en cuarto tampoco nos gusta ni a nosotros, ni como respondemos en la totalidad de minutos y los jóvenes se adaptan en el club en el que están y el equipo en el que están es exigencia seas joven, mayor, fuiste figura o debutas”, expresó el Piojo en conferencia de prensa.

El entrenador de los Azulcremas indicó que es conocedor que las alarmas se prendieron en el equipo después de caer en dos ocasiones consecutivas y expresó que las expectativas que genera el conjunto de Coapa son altas, por lo que reiteró su compromiso para trabajar y revertir la mala racha en la que han caído.

Miguel Herrera reconoce presión por mala racha de América y asegura que no han estado a la altura de las exigencias

“Ni pienso lo que pasa en otros equipos. América es importante, grande y siempre se exigirá y dos derrotas ponen (en) luces amarillas a todos, porque normalmente no se dan y hay que estar a la altura de la exigencia, no me importa lo de otros equipos. Aquí es América y sabemos dónde estamos y cuál es la exigencia y a trabajar para revertir la situación. Lo más interesante es levantar la copa para nosotros, directiva y la afición”, añadió.

América buscara regresar a la senda del triunfo el sábado, cuando visite a Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras, en partido correspondiente a la jornada 7 del Guard1anes 2020.

