Miguel Herrera rechaza a la MLS. Tras semanas de negociaciones, Miguel Herrera firmó su renovación de contrato con América y permanecerá por los próximos cuatro años con los Azulcremas. Cuestionado si estaría dispuesto a abandonar al conjunto de Coapa si llega una oferta de la Major League Soccer (MLS), el Piojo descartó este planteamiento y aseguró que solo tiene en mente abandonar su puesto si hay una propuesta del futbol europeo.

El Mister @MiguelHerreraDT quiere más festejos Americanistas.

Miguel Herrera volará con nosotros hasta el 2⃣0⃣2⃣4⃣.#SOMOSAMÉRICA 🔹🔶🔹 pic.twitter.com/yxMRMCNmhZ — Club América (@ClubAmerica) June 15, 2020

“De entrada, yo sería el primero que no pensaría en la MLS si estoy en el América, la verdad me han buscado de la MLS, pero he dicho que no, es una liga en crecimiento, que está muy sólida, que está muy fuerte y es una gran oportunidad, pero si voy a salir yo creo que sería a Europa; si no, me quedo en el América”, expreso Miguel Herrera en entrevista con ESPN Radio Fórmula.

No a la MLS; Miguel 'Piojo' Herrera sólo dejaría al América por Europa o el Tri https://t.co/4NGCZ3UY7C — René Tovar (@Rene_Tovar) June 15, 2020

Sobre la posibilidad de dirigir a alguna escuadra europea, el Piojo reveló que el dueño de las Águilas le dio su “palabra” de dejarlo salir de su contrato para que cumpla su sueño de brincar el charco.

Miguel Herrera rechaza a la MLS y solo dejaría a América para entrenar en Europa

“Afortunadamente, ahora estoy consiguiendo una renegociación de contrato por cuatro años, que te da solidez, te da una estabilidad, y te exigirá más a seguir dando los resultados. Son cuatro años, pero hay que cumplirlos, hay que seguir dando resultados. Reitero, hay una tranquilidad de que si sale algo importante en Europa con ideas de trascender, pues, tengo la palabra del dueño del equipo, que me puede dar luz verde para poder salir”, agregó.

¡YA ES OFICIAL!🦅🇲🇽 Miguel 'Piojo' Herrera declaró en ESPN que sólo saldría del América para dirigir en el fútbol europeo o la selección mexicana. Ir a la MLS no le interesa pic.twitter.com/h3XOqwpR04 — João Gabriel (@jgbrltbncsk) June 15, 2020

Miguel Herrera está empatado en el primer puesto como el entrenador más ganador de la historia de América con cuatro títulos. El próximo trofeo que logre levantar el técnico con las Águilas lo dejará como el estratega más exitoso de esta franquicia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.