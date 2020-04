Miguel Herrera propone recortes de sueldo a largo plazo por la crisis. Debido a la pandemia de COVID-19, decenas de equipos de futbol han tenido que tomar medidas para mitigar las pérdidas económicas provocadas por la suspensión de prácticamente todas las ligas. Algunos especialistas afirman que las repercusiones financieras se verán reflejadas en los precios de algunos futbolistas; que podrían ser vendidos en el próximo mercado de fichajes.

“Deben bajar precios de todos, costos, sueldos” La opinión de Miguel Herrera tras crisis por #COVID_19 🗣https://t.co/s9LHrpyV3A — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) April 17, 2020

Ante este escenario complicado, Miguel Herrera, entrenador de América, asegura que los futbolistas deberán bajarse el sueldo hasta que los clubes puedan recuperarse de las afectaciones; y previó que los precios en las transferencias serán más baratas de lo normal.

#Deporte Club América: Miguel Herrera aplaude la iniciativa de sus jugadores al reducirse el sueldo https://t.co/br9KRvttth — FlaShBloG Live Entertainment © (@FlaShBloGLive) April 17, 2020

“Hay una crisis mundial económica y deben bajar precios de todos, costos, sueldos. Esto seguirá avanzando y mejorando y en lo que la maquinaria agarre otra vez vuelo, juegos transmitidos y la economía se reestablezca”, expresó el director técnico de las Águilas.

Asimismo, Herrera señaló que, ante la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus, algunas franquicias tratarán de recuperar dinero a través de las ventas de futbolista y piensa que no todos estarán dispuestos a abaratar a sus elementos.

El éxito de la eLiga MX y el consumo de duelos históricos muestran la necesidad que tiene la gente de ver contenidos relacionados al futbol, considera el técnico Miguel Herrera. https://t.co/j8dxIqiJZa — CANCHA (@reformacancha) April 17, 2020

“Todos querrán recuperarse y no pensarán moverle su costo para poder recuperar en las circunstancias de la situación económica y esperamos que esto vaya mejorando”, agregó.

Conferencia de Prensa – Miguel Herrera D.T. Club América https://t.co/Gv0OCFHLSZ vía @YouTube — sergio fuentes soto (@sergiofuentess1) April 17, 2020

Por último, el entrenador de América indicó que la crisis que vive el planeta va más allá de lo deportivo y lamentó que algunas empresas van a sufrir pérdidas.

#DEPORTES Opina Miguel Herrera sobre lo que pasa actualmente en el Fútbol Mexicano https://t.co/LHfjTMa14R pic.twitter.com/ERss5252Sm — PALCO NOTICIAS (@PALCONOTICIAS) April 17, 2020

“El parón afecta no solo al futbol, porque no es solamente la vida cotidiana. Hay empresas chicas, medianas y algunas que iban en crecimiento que sufrirán mucho; porque la economía se ha parado y esperamos que no sea tan grave el daño económico y es algo que nosotros podemos ser importante y todos saldremos golpeados en la parte económica”, finalizó.

