Miguel Herrera pide apostar en favor de América ante Chivas. A poco más de 24 horas de que América se enfrente a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, Miguel Herrera pidió a los aficionados a las Águilas a apostar en favor de su equipo. El estratega se mostró confiado en que sus dirigidos saldrán con la victoria el sábado por la noche ante el Rebaño Sagrado.

El Dt de @ClubAmerica , @MiguelHerreraDT alienta a todos los aficionados de las 🦅🦅 a que hagan apuestas para este #ClasicoNacional , porque le van a ganar a las @Chivas @e_deportivo pic.twitter.com/9WxbVgWknL — axel Thomann (@axelt75) September 18, 2020

“Sin ninguna duda que apuesten. Yo siempre apostaré a que el equipo ganará, saldrá victorioso y no tengo duda que hoy más que nunca les recomendaría que si tendrán intercambio de apuestas con amigos, conocidos o familiar sin duda lo hagan, porque el equipo saldrá a buscar la victoria”, expresó el Piojo.

¡ Miguel Herrera tiene confianza total ! 🦅🦅🦅 El técnico del América recomienda a sus aficionados que hagan todas las apuestas posibles porque las van a ganar. #ClásicoNacional #América #Chivas https://t.co/WyNNsUX3yu — Espacio Deportivo (@e_deportivo) September 18, 2020

Sobre la experiencia que tiene Víctor Manuel Vucetich, entrenador de las Chivas, Herrera mencionó que esto no será de importancia en la cancha del estadio Azteca, debido a que él mismo cuenta con una larga trayectoria en los banquillos. Por lo que minimizó que esto pueda ser una ventaja para Guadalajara.

“Si no tuviera experiencia diría que sí sería ventaja a favor de Víctor, pero tengo experiencia y voy para 18 o 19 años dirigiendo. Respeto la jerarquía de Víctor como alguien exitoso y ganador y me parece que sin tener la cantidad de años de Víctor me parece que igual he tenido un poco de experiencia”, añadió.

"Para mí el clásico que mueve todo es este, América vs Chivas, viví el clásico Regio que también es muy pasional, pero este es un clásico importante, que debemos de jugar con determinación" 🗣️ Miguel Herrera – D.T. Club América pic.twitter.com/DI4krCDzHJ — TVC Deportes (@TVCDeportes) September 18, 2020

América recibirá el sábado a las 21:00 horas en la cancha del estadio Azteca a Chivas, en el que será el primero de tres clásicos que enfrentará de manera consecutiva los Azulcremas.

