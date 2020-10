Miguel Herrera olvida la polémica con Gerardo Martino. Luego de que criticara severamente a Gerardo Martino por los ‘micro ciclos’ que ha implementado desde su llegada a la Selección Mexicana, Miguel Herrera descartó que se vaya a disculpar por sus polémicos comentarios. El entrenador de América señaló que dejó atrás ese evento y aseguró que “intercambiara” información con el estratega del Tri.

¡Miguel Herrera se disculpó con @miseleccionmx 😱! 🦅El DT de las águilas le confirmó en #EnPerZonaZM a @Miguel_Gurwitz, que pidió perdón al "Tata" Martino por el momento de calentura 🙏#ZonaMixtaTyM pic.twitter.com/lPaHleUsMj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 13, 2020

“No habrá ninguna plática de esta situación. Nos seguiremos poniendo de acuerdo los dos, no habrá disculpas de nada. Nos pusimos de acuerdo para el trabajo que hacemos aquí, les informamos y ellos a nosotros. Es el mejor contacto directo y no mandarnos mensajes como lo hice y me equivoqué”, expresó en conferencia de prensa.

"Jugaron bien, nos da gusto que la Selección gane, todos los jugadores mexicanos están dispuestos a ir. Será decisión de Martino". Miguel Herrera sobre el rendimiento de sus jugadores en la Selección Mexicana pic.twitter.com/IXq3rd7j89 — Posteygool (@posteygool) October 17, 2020

El Piojo indicó que en futuras ocasiones detallará el estado físico de los jugadores de las Águilas para que la Selección Mexicana evalúe si es necesario convocarlos a los entrenamientos que se llevan a cabo en el Centro de Alto Rendimiento.

Miguel Herrera olvida la polémica con Gerardo Martino y asegura que “intercambiará información” con él en el futuro

“Es ponernos de acuerdo y a los jugadores que nos llamen les enviamos informe de lo que trabajamos y que ellos vean cómo van físicamente y ellos nos informan a nosotros y es la mejor comunicación”, agregó el técnico de los Azulcremas.

El director técnico del América reconoció que se disculpó tras acusar a las convocatorias nacionales de 'sobrecargar' a los jugadores https://t.co/1uahf2oY9l — Milenio (@Milenio) October 13, 2020

Miguel Herrera culpó a la Selección Mexicana por la lesión que sufrió Guillermo Ochoa hace algunas semanas, la cual lo marginará por casi dos meses de las canchas. El Piojo reventó y aseguró que era innecesario el entrenamiento al que fue convocado su arquero y provocó una polémica con Gerardo Martino.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.