Miguel Herrera no garantiza la titularidad de Florian Thauvin. Miguel Herrera sigue adaptándose a ser el entrenador de Tigres, y parece que se lo está tomando de buena manera, pues el ex entrenador americanista se ha catalogado así mismo como el “Tigre número uno”. Además, está buscando reforzar la competencia interna en el equipo, a tal punto que incluso admitió que jugadores como Florian Thauvin, quien ha sido el fichaje bomba del equipo, no tiene su titularidad en el cuadro felino asegurada.

#Tigres | LE FALTA UNO AL PIOJO 👆



Miguel Herrera tendrá que cortar a un extranjero, por lo que pidió otro refuerzo para Tigres. ¿Será mexicano? ➡ https://t.co/hcI1GPuVbh pic.twitter.com/gzEmpHaZMh — ONCE Diario (@oncediariomx) June 7, 2021

“Soy el Tigre número uno. Voy a defender este escudo, esta institución a muerte. Soy profesional de esta circunstancia del futbol y hoy mi pasado ya quedó atrás y hoy busco un presente y un futuro y es Tigres y ahí voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de trabajar al máximo, como lo he hecho en todos lados, para lograr los objetivos que nos hemos trazado acá”, dijo el piojo en una conferencia de prensa después de su primer entrenamiento con el club.

Miguel Herrera admitió que no garantiza la titularidad de Florian Thauvin

Además, el estratega admitió que por ahora lo correcto es descartar a algunos jugadores extranjeros del cuadro, sin importar nombres ni nacionalidades, como es el caso de Thauvin, quien será presentado el próximo viernes.

“Es una contratación importante, no podemos ocultar eso. Llame como se llame no puedes garantizarle que sea titular antes de conocerlo, antes que obviamente demuestre sus condiciones dentro de este equipo, dentro de este grupo. Por supuesto que llega al equipo por lo que ha hecho. Fue campeón del mundo, tiene en la carrera ventaja por lo que le cuesta a la institución, pero la competencia va a estar”, agregó.

Por el momento Herrera se encuentra platicando con cada uno de los jugadores Felinos para escuchar propuestas o inquietudes, pero también ha servido para pedirles, a los suplentes, que aprieten para que presionen a los que son titulares.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen