Miguel Herrera niega que Tigres sea favorito sobre América. Miguel Herrera regresará al estadio Azteca el sábado y se reencontrará con América, a casi un año de que fue despedido de ese club, sin embargo, no siente que su equipo tenga muchas posibilidades de salir victorioso. El entrenador de los Tigres aseguró que no tienen la etiqueta de favoritos de cara a uno de los juegos más importantes de su torneo.

“Para nada, no podemos ser favoritos ante el equipo que nos lleva nueve puntos, América va líder, está haciendo bien las cosas y no porque mi equipo vaya haciendo bien las cosas hay que marcar a Tigres como favorito. Vamos con la idea de jugar, tampoco en papel de víctima y va a ser un lindo partido”, dijo el Piojo.

Cuestionado sobre si este partido tiene un tinte de revancha personal, después de su sorpresivo cese a finales de 2020, Herrera descartó que busque vengarse de las Águilas y recordó que esta institución le dio muchas cosas.

“Revancha ¿por qué? Al contrario, voy con ganas de que mis muchachos hagan bien las cosas, que vengan en este ascenso que hemos mostrado en el cierre de torneo y sumar puntos, que serán importante para nosotros en el cierre y no queda más que eso. Hasta ahí, no busco revancha, no me hizo nada, me dio muchas cosas”, agregó.

De acuerdo al portal Mediotiempo, Miguel Herrera alineará con Nahuel Guzmán, Hugo Ayala, Guido Pizarro, Diego Reyes, Luis Rodríguez, Javier Aquino, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Luis Quiñonez, Nicolás López y André-Pierre Gignac.

Tigres visitará a América en el estadio Azteca este sábado en punto de las 19:00 horas.

