Miguel Herrera niega que sea intocable en la Liga Mx. El Clásico Regio terminó con polémica y con un conato de violencia, después de que Rafael Carioca se encaró con varios jugadores de Monterrey y dio un manotazo a Javier Aguirre. El impresionante episodio dejó varias opiniones e incluso fueron involucrados personajes que no estuvieron dentro de la cancha.

Paco porque tu y otros analistas en @futpicante y @UpalabraMX @Felixatlante12 etc cubren y no mencionan la agresion del Vasco a Carioca?? Ahi si unen criterio! Ley mordaza o hacerse tontos? X eso muchos sienten intocables como @MiguelHerreraDT hace lo q quiere en el campo salu2 pic.twitter.com/VYfHduB0Bb — Sergio Mariscal (@SergioM0711) April 25, 2021

Tal fue el caso de Miguel Herrera, quien fue acusado de ser “intocable” en la Liga Mx. Un usuario de redes sociales criticó que los comentaristas no señalaron un manotazo que dio Aguirre al mediocampista de Tigres, lo que exacerbó los empujones y golpes en el cierre del partido.

@SergioM0711 y yo que,recuerda que no hago lo que quiero,me expulsan cada rato sino ve los partido,jajajajaja abrazo — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) April 25, 2021

“Paco porque tú y otros analistas en @futpicante y @UpalabraMX @Felixatlante12 etc cubren y no mencionan la agresión del Vasco a Carioca?? Ahí sí unen criterio! Ley mordaza o hacerse tontos? X eso muchos sienten intocables como @MiguelHerreraDT hace lo q quiere en el campo salu2”, dijo una persona en Twitter.

Al ser mencionado, el Piojo apareció y no guardó silencio ante el señalamiento. “@SergioM0711 y yo que, recuerda que no hago lo que quiero, me expulsan cada rato sino ve los partido, jajajajaja abrazo”, dijo Herrera, quien ha sido ligado a la dirección técnica de los Tigres una vez que se confirme la salida de Ricardo Ferretti.

#TIGRES



🚨 Tigres reclamará la agresión de Javier Aguirre a Rafael Carioca y ojo que esta podría proceder.



La tarjeta roja de Carioca es innegable también por agresión, mal el jugador de Tigres por soltar un puñetazo. pic.twitter.com/zVJSEllQ07 — Vladimir García (@VladimirGarciaG) April 25, 2021

El episodio en el Clásico Regio se vivió en los instantes finales del juego. Carioca pateó una pelota para retardar la reanudación de las acciones y generó la molestia de los jugadores de los Rayados. Javier Aguirre, en un intento por separar a los futbolistas, puso la mano en el rostro del brasileño y provocó que la situación escalara. Carioca vio la tarjeta roja por sus actos en el cierre del compromiso.

