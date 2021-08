Miguel Herrera niega que los jugadores de Tigres no lo quieran. Tigres acumula cuatro juegos sin conocer la victoria, tres de ellos en Liga Mx, pero esto no prende las alarmas al interior de la institución. En conferencia de prensa, Miguel Herrera minimizó el mal momento que vive el club y negó que el vestidor este roto o que los jugadores no lo quieran, tal como se ha rumoreado en la prensa.

Miguel Herrera desestima que haya división en Tigres.https://t.co/jmLWIbGDsk — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 16, 2021

“André [Pierre Gignac], Nahuel [Guzmán] y Guido [Pizarro] me recibieron de la mejor forma. El grupo está unido. Se inventan cosas”, dijo el Piojo durante su comparecencia con la prensa al ser cuestionado por los rumores sobre conflictos internos.

#Deportes ⚽️ | Miguel Herrera asegura que en Tigres "el grupo está unido"



• Pese al mal arranque en el Apertura 2021, el 'Piojo' confía que lograrán la clasificación a la Liguilla de manera directa 👇🏼https://t.co/E4iYSJAT7J — Círculo Noticias Querétaro (@CNqueretaro) August 16, 2021

A pesar de que solo ha logrado ganar cinco de los primeros 12 puntos disputados en el Apertura 2021, Herrera garantizó que los Felinos clasificarán directamente a liguilla, sin tener que pasar por repechaje. “Estoy seguro que estaremos en la liguilla de inicio, no iremos a repechaje, estaremos en la liguilla”, añadió.

Miguel Herrera niega que los jugadores de Tigres no lo quieran y garantiza boleto directo a liguilla

Finalmente, el entrenador de Tigres lamentó la baja por lesión de Gignac, sin embargo, reveló que no tiene una fractura, tal como lo anunció el club el domingo, y señaló que se trata de una lastimadura en un tendón, por lo que espera contar con él en poco tiempo.

El técnico de Tigres, Miguel Herrera está cansado de actitudes negativas de algunos jugadores. pic.twitter.com/uv62D3spN5 — Ariam (@ari_am) August 16, 2021

“André se aceleró un poquito, afortunadamente no es una lesión que se manejaba. Es un tendón y la evolución llevará unos días más, como máximo se pone que puede regresar al partido ante León. No hay fractura, es una parte de tendones”, concluyó.

Tigres buscará el martes su primer triunfo del torneo desde la fecha 1 cuando reciba en el estadio Universitario a Querétaro.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen