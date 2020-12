Miguel Herrera lanza un guiño a Cruz Azul. Miguel Herrera se despidió de América de manera abrupta el lunes, cuando fue cesado de su cargo, sin embargo, rápidamente le dio la vuelta a la página. Cuestionado, en entrevista con ESPN, acerca de una posible contratación con Cruz Azul, que está en búsqueda de un técnico, el Piojo aseguró que sería un “honor” trabajar en un club como la Máquina.

"Sería un honor estar en una institución de ese tamaño".



“Sería un honor poder estar en una institución de ese tamaño; tampoco me quiero candidatear, porque no me han llamado, y agradezco que mi nombre esté sonando en estos clubes, pero no ha habido ningún acercamiento de nadie. Estoy preparado y listo para lo que siga y reitero, a donde me llamen”, expresó Herrera a ESPN.

Sobre las ofertas de trabajo que ha recibido en los últimos meses, el Piojo reveló que ha tenido llamadas del futbol de Arabia Saudita, reto que descartó tomar por el momento. Asimismo, rechazó que haya despertado interés en la federación de Chile para hacerse cargo de la selección de ese país.

“Sí, me han llamado de afuera, para Arabia, para otras partes, donde mi cabeza no está todavía para ir a esos lugares; me ha llamado la gente de Chile, mi nombre también suena en la selección, los periodistas, no me ha llamado nadie de la federación. Estaremos pendientes a lo que sigue, a las circunstancias de esperar y donde haya un real ofrecimiento, nos sentamos a platicar”, añadió.

Finalmente, Miguel Herrera descartó que vaya a tomar un periodo de vacaciones debido a que está interesado en mantenerse en activo. Además, resaltó que disfruta la presión que conlleva dirigir a un equipo de futbol.

“La verdad es que no estoy para descansar. No es que me abruma. Tuve una carga de presión porque así la exige el América, pero me encanta esta parte de estar presionado me gusta. Si no me hubiera gustado estar bajo presión, pues me hubiera ido antes. El futbol sino se vive con presión y con pasión pues no se siente”, concluyó.

