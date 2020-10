Miguel Herrera lanza picante mensaje a sus detractores. Miguel Herrera mandó un duro y contundente mensaje a los detractores de América. El director técnico de las Águilas indicó que las personas que critican al club lo hacen por “molestia” o “envidia” y aseguró que no tiene nada que probar a aquellos que no están de acuerdo con el funcionamiento del equipo.

¡LAS COSAS COMO SON!🗣️ Miguel Herrera manda un mensaje a los detractores de las Águilas🦅https://t.co/xfAGD2CAVT pic.twitter.com/g22EPXKz46 — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 30, 2020

“No queremos demostrar nada a los que critican y los que critican tendrán su idea de ver el futbol. La gente que le va al América y que es americanista de corazón entenderá que las circunstancias no son las mejores. La gente que es crítica es por envidia o les provoca molestia, porque no les gusta y lo aceptamos”, expresó el Piojo en conferencia de prensa.

¡SIN COMENTARIOS! Miguel Herrera mostró el respeto que siente por la Autónoma de Nuevo León y consideró que no es el indicado para decir si Tigres es o no un equipo grande en México🧐https://t.co/LH1JiDeegf — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 30, 2020

Herrera destacó que los Azulcremas pelean los primeros puestos de la tabla a pesar de las múltiples bajas que han tenido por lesiones a lo largo del Guard1anes 2020 y mencionó que esto nunca ha sido mencionado de su parte como una excusa.

“El equipo pelea arriba y más allá de las circunstancias como bajas de jugadores le equipo no ha puesto en ningún momento pretextos de no tener jugadores o que (Federico) Viñas tiene Covid, no ponemos pretextos”, señaló el estratega de América.

"La gente que es crítica es por envidia…" Miguel Herrera 🗣https://t.co/oOHdzNp7cX — Futbol Picante (@futpicante) October 30, 2020

Por último, el Piojo aseguró que el club siempre está abierto a ser objeto de críticas y habló sobre la importancia de obtener buenos resultados y ganar un nuevo título de la Liga Mx.

🥺🥺🥺 pic.twitter.com/hg0c67TZoa — CarlosSalas (@CarlosS09208397) October 30, 2020

“Nosotros somos un equipo dispuesto a la crítica, porque es la esencia de América y buscar los resultados para poner feliz a nuestras familias a nosotros y a nuestra afición, pero no nos ocupa eso. A pesar de las circunstancias el equipo buscará pelear un título más”, concluyó.

