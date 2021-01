Miguel Herrera lanza guiño a Tigres y Monterrey. Miguel Herrera fue destituido por América hace un mes por lo que se encuentra actualmente sin trabajo, sin embargo, lanzó un guiño a dos de las más importantes franquicias del futbol mexicano. En un programa transmitido por Facebook, el Piojo aseguró que se “tiraría de cabeza” si recibiera una oferta de Monterrey o de los Tigres.

Miguel Herrera aseguró que se «tiraría de cabeza» a Rayados o Tigres si lo llaman https://t.co/4dObjWXubj pic.twitter.com/EEsrenu39X — blacked_98 (@blacked_98) January 20, 2021

“Cualquiera de los dos equipos del norte son muy atractivos para cualquier técnico. Si te hablan por teléfono y sea Tigres y Rayados y te estén ofreciendo la posibilidad de estar trabajando con ellos, ¿quién no se tira de cabeza?, ¿vienes para acá? (Y dices) ¿cuándo me arranco? ¿Cuándo quieren que me presente?”, declaró Herrera en el programa de Carlos Turribiates y Diego Medina.

¡No te pierdas nuestra charla con Miguel Herrera! 👀



"No iría a Chivas. Me Seducen mucho Pumas y Cruz Azul", @MiguelHerreraDT en el #PodcastDelEsto 🔊



¡Escúchalo! 👉🏻https://t.co/wBTquMwXQq pic.twitter.com/3eUaCp4IPK — Esto en Línea (@estoenlinea) January 20, 2021

Asimismo, el Piojo indicó que los plantes de los Rayados y los Felinos son de los planteles más completos de la Liga Mx. “Hoy en día me parece que están más completos, los planteles más completos son los de Monterrey y Tigres, así como Cruz Azul son muy completos”, añadió en la plática.

Liga Mx suspende dos juegos de Monterrey por brote de COVID-19

América aísla jugadores por sospecha de COVID-19

Miguel Herrera lanza guiño a Tigres y Monterrey, asegura que tiraría de cebaza si le ofrecen trabajo

Por último, Miguel Herrera resaltó la labor que ha tenido Ricardo Ferretti al frente de los Tigres e ironizó con las críticas que recibe el entrenador por su estilo de juego por parte de los aficionados. Hay que decir que mucha gente se queja del freno de mano, pero hay que darle valor, Tuca ha ganado muchos títulos con Tigres, ya ganó el título internacional, con freno de mano o no, ahí está”, concluyó.

Miguel Herrera comenzó con una nueva faceta de analista https://t.co/yUbzuwA2z0 — El Universal (@El_Universal_Mx) January 19, 2021

Pese a sus deseos, el Piojo tendrá que conformarse con la ilusión de entrenar a estos clubes. Monterrey anunció hace algunas semanas la contratación de Javier Aguirre como su director técnico. Mientras que se espera que Ricardo Ferretti y los Tigres acuerden una renovación de contrato en cualquier momento.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen