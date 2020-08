Miguel Herrera hará limpia tras derrota ante Rayados.

El técnico de las Águilas, Miguel Herrera, reveló que no le importan las jerarquías de jugadores en el equipo. Pues varios le quedan a deber y va a meter a quienes tengan el orgullo para defender la playera. Esto lo dijo tras la derrota frente a Rayados po 1-3 en el Azteca .

“Hay que estar atentos a marcar al jugador que me toca, en el tercero lo dejan pasar como si nada, eso sí molesta. Si pone en duda quien va a iniciar jugaré con los que meten y pongan el orgullo. Hoy más que con conciencia y buen futbol tenemos que jugar con orgullo. Nombres no me importan, quienes estén metiendo es quien es van a jugar”.

Una de las grandes preocupaciones que tiene el Piojo es la lesión de Bruno Valdez, pues reveló que los doctores no le dieron información alentadora y pueden ser varios meses de recuperación para el paraguayo.

“Claro que no estoy contento, no estoy tranquilo, hay mucho qué pensar, qué trabajar. La situación de Bruno es difícil, no se ve nada alentador, el doctor no nos da mucho aliento como para pensar que no haya sido grave, la jugada se ve muy aparatosa en la televisión y esperar los estudios que se puedan hacer, va a ser difícil para Bruno y el equipo”.

El estratega del América se molestó con la expulsión de Roger Martínez, pues cree que no era para tanto. Pero señaló que la próxima vez le dirá que cuando esté amonestado ni voltee a ver al árbitro, para evitar expulsiones.

