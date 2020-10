Miguel Herrera explota contra la reclasificación en la Liga Mx. Para el Guard1anes 2020, la Liga Mx aprobó el regreso del repechaje, con la finalidad de brindar a las televisoras de más partidos de futbol en la liguilla y recaudar más dinero, sin embargo, esta situación no fue del agrado de Miguel Herrera. En conferencia de prensa, el Piojo aseguró que este formato no fomenta la competencia y resaltó que solo llegó para generar más ganancias económicas en el balompié nacional.

Me gusta este Piojo. Miguel Herrera: La repesca inhibe la competencia y solo beneficia a televisoras https://t.co/ZrV5aVXbIj — René Tovar (@Rene_Tovar) October 23, 2020

“Ahora es una posibilidad de entrada de dinero mayor a televisoras y se busca eso, pero no es porque sea más exigido o disputado este torneo. Estás en la media de puntos que haces para calificar. Si estuviéramos en 12 o 13 y que puedan llegar a 20 puntos y luego ser campeones no exige una competencia. Si el de 20 puntos elimina a León que podría tener 36 puntos… no creo que sea más competencia”, declaró Herrera.

Miguel Herrera se Pronuncia en Contra del Repechaje Leer: https://t.co/4AQ7EPN8Oh pic.twitter.com/MjOpyIPk86 — Pasión Águila ❤🦅 (@pasionaguila) October 23, 2020

Asimismo, el técnico de las Águilas reiteró que este sistema no genera más competencia y criticó que más equipos tengan la posibilidad de buscar el título, al recordar que en el formato anterior se presentaba una mejor pelea.

“No es que traiga más competencia, al contrario. En torneo normal compites estar entre los primeros ocho y hay unos que se exige estar en primeros planos, pero estar entre los primeros 12 es estar en reclasificación, pero del quinto al octavo no es mal torneo”, añadió.

Se supone que Miguel Herrera esta para defender la parte futbolística y no la de los intereses del juego…La reclasificación puede traer dinero para la televisión y para los clubes pero también significa mediocridad para el futbol… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 23, 2020

La crítica de Miguel Herrera llega en un momento en que América estaría fuera de los cuartos de final de manera directiva y pelearía su boleto a esta ronda en el repechaje. Las Águilas cayeron al quinto puesto de la clasificación tras perder el lunes por la noche con León. Los Azulcremas están a punto del cuarto lugar y de evitar esta fase.

