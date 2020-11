Miguel Herrera explota contra Antonio Carlos Santos. Una de las grandes rivalidades del futbol mexicano se ha dado fuera de las canchas con los constantes ataques de Antonio Carlos Santos a Miguel Herrera y viceversa. Ahora llegó el turno del Piojo de propinar un duro golpe al exjugador de América, al señalar que el Negro le tiene envidia por sus logros conseguidos con las Águilas.

¡Se están peleando! 🔥😡 Miguel Herrera contestó a todas las críticas de Antonio Carlos Santos, no se guardó nada y le dio donde más le duele: el americanismo ¡𝗩𝗶𝘃𝗲 𝗲𝗹 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗕𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲! pic.twitter.com/1CpNsA9p7v — CalienteBooksMX (@CalienteBooksMX) November 10, 2020

“No fui americanista como él y me fueron a buscar para trabajar y estoy más seguro que soy más americanista que él, porque me duele cuando pierde el equipo. Yo pasé a ser parte de la historia del club le guste o no”, declaró Herrera en entrevista con ESPN.

Miguel Herrera estalla contra Antonio Carlos Santos https://t.co/lmyRh53lBm — La Prensa de Chicago (@LaPrensaChicago) November 11, 2020

El Piojo reiteró que Santos solamente lo critica por envidia y mandó un contundente mensaje al Negro al decirle que no tiene la capacidad para obtener un puesto de trabajo con los Azulcremas. Asimismo, confío en que sus futbolistas puedan obtener más títulos para que él se convierta en el entrenador más ganador de la historia del club.

“Es una persona (la que critica) y es más envidia. No ha hecho los blasones o no tiene capacidad para que pueda trabajar en el club. Yo no llegué tirando calabazas. Me fueron a buscar. Yo hubiera querido estar en el América como jugador y no se dio y ahora me mato para conseguir lo que hemos logrado y los muchachos me tienen como el técnico con más triunfos. Los muchachos me arrastran a su éxito y ojalá que me regalen uno de los dos títulos para entonces sí ser el más ganador”, finalizó.

antonio carlos santos destruye a miguel herrera con su respuesta #Futbol https://t.co/7ITbFOLn8R — Ahora en el Futbol (@AhoraEnElFutbol) November 11, 2020

Antonio Carlos Santos ha sido un duro detractor de Miguel Herrera y ha mencionado la falta de americanismo del Piojo como una de las razones por la que no es reconocido en la historia del equipo.

