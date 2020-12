Miguel Herrera descarta ser despedido si no gana la Concachampions. América consumó un fracaso monumental hace algunas semanas al ser eliminado de la liguilla del Guard1anes 2020 por las Chivas. Ahora, los Azulcremas tienen una nueva oportunidad de reivindicarse ante sus aficionados al reanudar su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf.

🎙 | Conferencia de prensa de Miguel Herrera previo a los Cuartos de Final de #SCCL2020 🏆⤵️

📺 | https://t.co/oJ531uNk4j#SOMOSAMÉRICA🦅 pic.twitter.com/N8fnxz17GM — Club América (@ClubAmerica) December 16, 2020

Pese a que llegó a dos años sin ganar un título de la Liga Mx y con la posibilidad de no ganar el campeonato de la Concachampions, Miguel Herrera aseguró que no teme por la seguridad de su trabajo y descartó que tenga presión alguna para levantar el trofeo de este certamen.

“Mi puesto no depende de ganar a fuerza la CONCACAF, no siento esa presión, aunque aquí se debe ganar siempre”



Miguel Herrera pic.twitter.com/oAAMssWs2H — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) December 15, 2020

“Hasta donde he platicado con Baños, no. Siempre he dicho que tienes un mal día y el dueño del equipo se levanta molesto y te quedas sin trabajo. Mi puesto no depende de ganar a fuerza el torneo, hay que ganar todos los partidos porque es la obligación de este equipo. Ahora estoy aquí, mañana estará otro y la exigencia será la misma para todos. Santiago no me ha dicho nada, no siento esa presión. En cualquier equipo hoy estás y mañana no”, declaró el Piojo.

El estratega de las Águilas mencionó que sus jugadores buscarán ganar el título del torneo debido a que esto significa obtener un boleto para el Mundial de Clubes, que se realizará en febrero de 2021.

Miguel Herrera, DT @ClubAmerica: “Tenemos una buena ventaja en el marcador pero queremos aumentarla para llegar fuertes a la final”.#SCCL2020 pic.twitter.com/hY4kZoCRXe — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 15, 2020

“La Concacaf es un torneo que te lleva a la competencia más importante a nivel clubes que es el Mundial. Nos ilusiona y para llegar a esta justa hay que ganar nuestro torneo, hacerlo bien. No podemos pensar en el Mundial de Clubes si no hacemos bien las cosas en la Concacaf. Tengo una ilusión personal y un buen equipo para hacerlo”, añadió en conferencia de prensa.

¿Campeonato o se tendría que ir? 😳



Carlos Reinoso opina sobre Miguel Herrera 🗣https://t.co/3U61LI5fgv — Futbol Picante (@futpicante) December 15, 2020

América jugará esta tarde, a las 19:00 horas, ante Atlanta United, en el partido de vuelta de los cuartos de final. Las Águilas golearon en la ida al club estadounidense por marcador de 3-0, en juego que se desarrolló justo antes del parón del certamen.

