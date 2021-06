Miguel Herrera descarta la salida de más jugadores en Tigres. A poco menos de un mes para el inicio del Apertura 2021, Miguel Herrera señaló que ningún otro jugador de los Tigres dejará el club, por lo que el equipo no realizará más préstamos o ventas en lo que falta de la ventana de transferencias.

OFICIAL: Leo Fernández se queda en Tigres por lo menos una temporada más. Así lo pidió Miguel “El Piojo” Herrera. pic.twitter.com/P60U48HF1V — Amantes Del Fut (@Amantesdelfut_) June 25, 2021

“No sale nadie y esperemos llegue alguien más, queremos tener alternativas por cualquier circunstancia”, dijo el estratega, quien recordó que Leo Fernández nunca estuvo disponible para una transacción, tal como se reportó en la prensa.

#Tigres | PIOJO QUIERE REFUERZOS



Miguel Herrera busca tener un plantel sólido de cara al Apertura 2021 y tiene en la mira a 4 futbolistas. El reporte completo con @GiraudiMatias. 📹



👉 https://t.co/s7BjKHneGq pic.twitter.com/97UGgcLVF3 — ONCE Diario (@oncediariomx) June 25, 2021

“No estaba en duda Leo Fernández, estaba en duda quien iba trabajar de la manera que a mí me gusta y todos estuvieron en esa idea. Por eso Leo viaja, el único que no estaba en la idea para este torneo era Jordan Sierra y Julián Quiñones ya estaba negociando con otro equipo y fueron los únicos dos y no viajaron, los demás todos tenían oportunidad”, agregó el estratega.

De acuerdo a reportes, Fernández tuvo ofertas para regresar a Toluca, en donde brilló en el abreviado Clausura 2020, así como para incorporarse a los Xolos de Tijuana, sin embargo, el charrúa decidió permanecer en los Felinos y buscar ganarse un lugar en el once titular del Piojo Herrera.

Thauvin y Gignac, a los Olímpicos.



Uno de los líderes del once inicial de #Tigres no estará para los primeros partidos de Miguel Herrera de Liga.



Buena “pruebita” para que el “Piojo” inicie su era en el equipo felino.



¿Charli al quite?, meh… — Enrique Cavazos (@ECavazos_) June 25, 2021

Tigres deberá encarar el inicio del Apertura 2021 sin su goleador André-Pierre Gignac y su refuerzo bomba Florian Thauvin, toda vez que fueron confirmados como refuerzos para la selección Sub-23 de Francia que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio durante este verano.

