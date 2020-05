Miguel Herrera cree que Nicolás Castillo no jugará en el Apertura 2020. A pesar de que Nicolás Castillo se encuentra en proceso de rehabilitación, con la esperanza de regresar lo antes posible a las canchas, Miguel Herrera, entrenador de América, dejó entrever que el club no registraría al delantero chileno para el Apertura 2020, por lo que tendría que esperar hasta 2021 para volver a la actividad.

"TENEMOS QUE DEJAR IR A UN EXTRANJERO"#AgendaFOXenCasa Miguel Herrera confiesa el problema que se le vendrá al América por la cantidad de foráneos: ¿Renato Ibarra? ¿Nico Castillo? ¿Roger Martínez? ¿U otro? La respuesta que dio el 'Piojo'@ruubenrod pic.twitter.com/9dno0yVgir — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2020

“No descarto que pueda ser una posibilidad (no registrarlo) porque Nico (Castillo) va con mucha voluntad y vamos a ver qué nos dicen los doctores, pero si nos dicen que Nico no está para el año, no es que lo vamos a dar de baja, sólo no lo registramos para este torneo, hay que ver cuánto tiempo va a tardar para estar al cien y de ahí tomaremos decisiones”, comentó el Piojo en entrevista con Fox Sports.

"LA GENTE DEBE ENTENDER QUE RENATO IBARRA ES JUGADOR DEL AMÉRICA"#AgendaFOXenCasa Miguel Herrera dejó en claro por qué el ecuatoriano se presentó en las instalaciones de Coapa@ruubenrod pic.twitter.com/SPwDQzOtE1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2020

Sobre el estatus de Roger Martínez y Renato Ibarra con las Águilas, Herrera mencionó que ambos jugadores podrían abandonar el equipo para el próximo torneo, sin embargo, la decisión será tomada por la directiva. Asimismo, mencionó la necesidad de disminuir el número de elementos extranjeros en el conjunto de Coapa para el Apertura 2020.

“Hay que hacer un análisis de todo, Renato (Ibarra) sigue siendo una decisión de la directiva, yo necesito un jugador de esas características. Lo de Roger (Martínez), que se iba y que no se iba, la verdad es que no ha agarrado el nivel que buscamos…Tengo que juntarme con Santiago (Baños) a firmar primero lo mío. Pero tenemos 12 extranjeros actualmente y el siguiente arranca con 11, ahí ya tenemos una situación, hay que bajarle”, añadió.

¿América se encargará de vender, comprar o explotar el talento de sus juveniles en el próximo mercado de fichajes? Miguel Herrera habló sobre el tema con nuestros compañeros de #AgendaFOX @ruubenrod @MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/O2ZGtOj1z0 — FOX Deportes (@FOXDeportes) May 25, 2020

Nicolás Castillo sufrió una lesión muscular a comienzos del Clausura 2020, por lo que tuvo que ser operado. Tras la intervención quirúrgica, el atacante de América padeció una trombosis en una de sus piernas, por lo que estuvo internado varias semanas en un hospital.

