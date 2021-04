Miguel Herrera confirma su interés en dirigir a Tigres. Miguel Herrera descartó hace algunos días que cuente con una oferta para dirigir a los Tigres, sin embargo, no oculta su deseo de poder llegar al equipo. En entrevista con TUDN, el Piojo aseguró que desde que escuchó que era ligado al banquillo Felino espera recibir una propuesta para hacerse cargo del club.

NIEGA ACERCAMIENTO CON TIGRES👀



Tras las especulaciones de que si Miguel Herrera sería el sustituto del Tuca Ferretti en le banquillo felino.🐯



“No tengo nada realmente claro. Cuando sea así hablaré"🗣️ pic.twitter.com/OCGZ9ZX4ZJ — RN Deportes (@RNDeportes1) April 24, 2021

“Desde que mi nombre empezó a sonar a Tigres yo pienso ‘ojalá al final de torneo pueda darse algo’, pero no pensaba que Tuca iba a salir, yo platicando con amigos siempre decía que ya estaba renovando. Platicando con él en Orlando, en el torneo que terminan ganando, me decía que ya estaban platicando para renovarlo, no sé qué pasó en el camino, lo mismo con Nacho (Ambriz), pero vastos planteles, el equipo de la década”, declaró el exentrenador de América.

Cuestionado sobre si desea ser contratado por lo Universitarios, Herrera dijo que le “encantaría”. Asimismo, descartó que los Tigres se encuentren en una crisis, como algunos mencionan, y señaló que el director técnico que llegue tendrá la “vara muy alta”.

“El que llegue a Tigres tiene una vaya muy alta y tiene que hacer las cosas bien. Normalmente llegas a un equipo cuando hay crisis y en estas dos oportunidades que hay, vienen de ser campeón (León y Tigres), de hacer un gran torneo, entonces no hay crisis”, añadió en la entrevista.

🔥 "Miguel Herrera es la carta fuerte de Tigres", @VladimirGarciaG con toda la información del cuadro felino



🔴 En vivo 📺 TUDN pic.twitter.com/5vJqTcD6mT — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) April 24, 2021

Miguel Herrera fue despedido en diciembre de 2020 por América después de que fuera eliminado en la liguilla del Guard1anes 2020 por Chivas y por Los Ángeles FC en la Liga de Campeones de la Concacaf. Desde entonces, ha sonado para dirigir a los Xolos de Tijuana y Tigres.

