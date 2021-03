Miguel Herrera confiesa su amor por Thalía. Miguel Herrera se encuentra actualmente sin empleo y lejos de las canchas, sin embargo, esto no lo detiene de hacer sus polémicas y llamativas declaraciones. En su última locura, el Piojo reconoció que solía acudir al famoso Bar Bar, lugar en donde fue baleado Salvador Cabañas, a pesar de que era entrenador.

¿Thalía o Lucero? Miguel Herrera revela quién es su 'amor platónico'



VIDEO ▶ https://t.co/LKwXCCrw9b pic.twitter.com/7TwcBDa2hq — La Afición (@laaficion) March 7, 2021

Sin embargo, esto no fue lo más revelador de la entretenida conversación que sostuvo con Ángel García Toraño para el canal de YouTube del periodista deportivo. El exdirector técnico de América aseguró que le “encanta” la actriz y cantante Thalía, esposa de Tommy Mottola.

“Le digo a mi mujer que el día que salga con Thalía ‘me tienes que aplaudir’. Me encanta Thalía”, declaró Herrera durante la plática con García Toraño. Ante la oportunidad de elegir una cita con Thalía o Lucero, otra famosa actriz y cantante mexicana, el Piojo reiteró su fidelidad por Thalía.

“Me gusta más Thalía, pero las dos son guapísimas, eso no quiere decir que no me guste una de la otra”, agregó, al tiempo que indicó que estaría dispuesto a “besarla” en caso de que Thalía lo invite a participar en algún video musical.

El mexicano Miguel "Piojo" Herrera confiesa si su amor platónico es Thalía o Lucero: https://t.co/yHtcrOHwzc pic.twitter.com/HdG1MbPLs2 — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) March 7, 2021

Esta semana, Miguel Herrera desató una polémica con Giovani dos Santos al insinuar que es “mentalmente débil” al no poder superar en su cabeza las dolencias físicas. Asimismo, reveló que el delantero de América pidió su cambio en el segundo tiempo del juego de octavos de final ante los Países Bajos en el Mundial de 2014, debido a que le “quemaban los pies”.

