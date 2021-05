Miguel Herrera confiesa que aceptó dirigir a los Xolos. Miguel Herrera regresará a los banquillos en el Apertura 2021 con los Tigres, después de ausentarse un torneo de la Liga Mx, sin embargo, su retorno a las canchas pudo haber sido diferente de haber contado con la paciencia de una directiva.

#EnfoqueMT | Antes de llegar a Tigres, Piojo Herrera revela que ya le había dicho que sí a Xolos



Un trabajo de @JessikaMendez https://t.co/Or6F3tyu8Q pic.twitter.com/FszDPYJcDb — MedioTiempo (@mediotiempo) May 28, 2021

En una entrevista, el Piojo reveló que había aceptado dirigir a los Xolos de Tijuana, después de que este club despidiera a Pablo Guede, sin embargo, la directiva bajacaliforniana no quiso esperar al exentrenador de la Selección Mexicana, quien pidió tomar a los Perros una vez que concluyera el Guard1anes 2021.

#Xolos | NADA DE BOMBERAZOS



Miguel Herrera habló sobre su posible regreso a Tijuana. El Piojo pidió tiempo, pero se finalmente se decidieron por Siboldi. ➡ https://t.co/T0kFzqYbCA pic.twitter.com/VtDx8KR7PH — ONCE Diario (@oncediariomx) April 29, 2021

“Jorge (Hank) me habló, dos fechas antes de que acabara el torneo, le dije ‘sí voy a Xolos, pero dame chance, en junio nos sentamos y empezamos a diseñar al equipo’. Entiendo que él tenía necesidades y veía posibilidades para su equipo de meterse al Repechaje y decidió llevar a otro técnico”, declaró Herrera.

Miguel detalló que acordó con su familia esperar por otra oportunidad después de que los Xolos firmaran a Robert Dante Siboldi y mantuvo su posición de comenzar a dirigir con el inicio del próximo torneo.

🚨 NO ESPERARON AL PIOJO 🚨



Miguel Herrera aceptó haber entablado conversaciones con la directiva de Tijuana.



Afirmó que ya había dado el sí para dirigir el próximo torneo a Xolos, pero Jorgealberto Hank le comunicó que quería un técnico que tomara el equipo inmediatamente. pic.twitter.com/jwSIcfXbrI — Zona Xolos (@ZonaXolos) April 26, 2021

“No, simplemente en la Fecha 12 me puse de acuerdo con las personas que me ayudan a tomar decisiones en mi vida, mi familia y eso, vimos que ya no había momento, ya no veía equipo que soltara técnico, dije ‘para agarrar equipo de dos fechas, tres fechas’, mejor vamos a esperarnos a que termine el torneo y quien llegue con una oferta terminando el torneo nos sentamos y analizamos”, añadió.

*OFICIAL*

Robert Dante Siboldi es nuevo Director Tecnico de @Xolos. Esto deja a Piojo Herrera libre para ir a Tigres…y tu que crees que pasara?#fichajes #LigaMX #Xolos #futbol pic.twitter.com/GsgTFmvlNr — La Reta (@retaklarme) April 20, 2021

Tras este episodio, Miguel Herrera comenzó a negociar con los Tigres, quienes anunciaron anticipadamente la salida de Ricardo Ferretti, después de que decidieran no renovar su contrato.

