Miguel Herrera apoya el llamado de Funes Mori a la Selección Mexicana. La convocatoria de Rogelio Funes Mori con México ocasionó una infinidad de reacciones, sin embargo, Miguel Herrera no entiende por qué se sigue considerando un tema tabú en el futbol mexicano.

“Ese tema me parecería ya hasta obsoleto estarlo preguntando mucho tiempo porque ni es el primer técnico que lo hace, lo hemos hecho los últimos cinco que hemos estado en Selección. Alguna vez lo hice, solamente dos equipos no tienen naturalizados que son Brasil y Argentina, todos los demás el que me digas tienen naturalizados”, declaró en conferencia de prensa.

El Piojo indicó que Funes Mori es un gran futbolista y señaló que seguramente está agradecido con México y por eso decidió adquirir esta nacionalidad. “Hoy en día no es un tema tan escabroso, Funes Mori claro que es un gran jugador, por algo lo llaman. Algo le dio a este país, el cariño, el deseo como para naturalizarse y tratar de buscar representar al país que lo está adoptando”, añadió.

Finalmente, el director técnico de los Tigres no quiso entrar en polémica y evitó hablar sobre la ausencia de Javier Hernández para la Copa Oro 2021, a pesar de que ha marcado 10 goles en el mismo número de juegos con Galaxy de Los Ángeles en la Major League Soccer (MLS).

“[Soy la] persona equivocada, pregúntale a la gente de Selección por qué no lo convoca, yo creo que el Chicharo es un gran jugador. Hoy la Selección también tiene buenos jugadores y la decisión la tendrá el técnico”, concluyó.

