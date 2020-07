Miguel Herrera: ‘Al América se llega con logros’.

“El Piojo” respondió a sus críticos fiel a su estilo, frontal y sin pelos en la lengua en charla con Línea de 4. Dejó claro que quiere estar muchos años en el club y que trabaja para ello día a día, a quienes lo critican les dice que si quieren su lugar se lo ganen dirigiendo.

Además, reconoció la molestia de la gente por la mala pretemporada que se hizo, resaltando que de los tres Clásicos que jugó no pudo ganar uno solo, pero dejó claro que no es un parámetro y tampoco llegan en crisis al inicio del Guard1anes 2020 BBVA MX .

“Sí va a llegar (a dirigir al América uno de sus críticos) qué bueno, ojalá llegue algún día por su capacidad, por lo que hizo anteriormente con el club. Qué bueno que se le dé la oportunidad. Pero hablando así menos se le va a dar la oportunidad. Para llegar a entrenar a un equipo tienes que tener logros. Yo no llegué al América saliendo de jugador. Tuve que trabajar y hacer las cosas lo mejor posible en otros lados para poder llegar a esta institución.

No me ocupa, me ocupa que el equipo juegue bien, que gane. Porque el único que me puede echar es el dueño del club. Voy a intentar durar muchísimos años. Ya llevo cinco años dirigiendo al América con resultados siempre llegando a semifinales, porque si ven los números, las estadísticas es lo que tiene que hablar. Lo demás criticable o no, somos figuras públicas, les puede gustar a unos y a otros no, pueden criticarme unos más que otros pero aquí estoy tratando de dar los mejores resultados”, dejó claro Miguel Herrera.

Sobre la pretemporada, el Piojo dijo que no van condicionados al Guard1anes 2020 BBVA MX. Recordó que no es la primera vez que tienen malos resultados previo a iniciar el nuevo torneo.

“No para nada (hay presión extra), hemos tenido pretemporadas no muy buenas porque a veces el equipo no está completo. Hoy veníamos de tres meses sin jugar, además de recuperar mucha gente que estuvo parada.

Fui muy claro, hice medios tiempos porque no quiero llegar al torneo con alguien lesionado, quiero contar con todos. Nosotros buscamos volumen de juego, obvio que queríamos jugar el último partido, se jugaron tres Clásicos y no se pudieron ganar, pero también hubo muchos años donde he ganado los tres”.

Como cada año, el Piojo está comprometido y enfocado en el único objetivo que se le pide en el América y recalcó: “Si no eres campeón en este club, es fracaso”.

