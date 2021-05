Miguel Herrera afirma que el Tuca dejó la vara alta en Tigres. Tras varios días de rumores, finalmente este jueves los Tigres confirmaron a Miguel Herrera como su nuevo entrenador. En su primera aparición como director técnico del club, el Piojo agradeció el trabajo que realizó durante 11 años Ricardo Ferretti y negó que la institución esté en una crisis deportiva.

OFICIAL. Miguel Herrera es el nuevo DT de Tigres. Lo presentó Nahuel Guzmán. El Piojo llega al club de San Nicolás de los Garza como sucesor del Tuca Ferretti, el entrenador más exitoso en toda la historia de la institución felina. De regreso a Nuevo León después de 14 años. pic.twitter.com/o18QfUpGjG — Invictos (@InvictosSomos) May 20, 2021

“Estoy muy ilusionado de llegar a esta institución, me encanta tener un equipo ya bien estructurado, hay que agradecer al Tuca (Ricardo Ferretti) lo que hizo, porque yo decía cuando llegas a un equipo es porque hay crisis, porque no ganaba, porque todo se fue al carajo, pero en este equipo no hay crisis”, dijo durante una plática que sostuvo con Nahuel Guzmán.

Así anuncia Tigres a Miguel Herrera como su nuevo DT 🚨🐯https://t.co/PYR38bWiwZ pic.twitter.com/S1xd7UWgFh — Futbol Picante (@futpicante) May 20, 2021

El Piojo aseguró que Ferretti dejó la “vara muy alta” en el equipo, sin embargo, se comprometió a brindar resultados de inmediato y a romper récords.

“Hay una situación que se tomó, terminó un ciclo, pero agradecer lo que se hizo anterior porque nos pone la vara alta y queremos que la vara esté igual de alta o mejor, con todo el apoyo de ustedes lo que saben hacer y lo ganadores que son como grupo, integrarnos lo más rápido posible para romper récords y agradecer a la gente su apoyo, que estén aquí”, añadió el exentrenador de la Selección Mexicana.

Los Tigres son el séptimo club que dirige Miguel Herrera en su carrera como entrenador en la Liga Mx. El Piojo presume dos títulos de liga, una Copa Mx y un Campeón de Campeones entre sus palmarés.

