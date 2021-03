Miguel Berchelt analiza subir de peso en su regreso al boxeo. Hace unas semanas, Miguel Berchelt fue apaleado sobre ring por Óscar Valdez, en una de las grandes sorpresas del boxeo en 2021, y perdió sus títulos mundiales en la categoría de las 130 libras. Tras su sorpresiva caída, el Alacrán reapareció en los medios y aseguró que se repondrá de su derrota y dejó entrever que podría subir a las 135 libras en su regreso a los cuadriláteros.

Berchelt visualiza campaña en las 135 libras… promete volver fortalecidohttps://t.co/tMUzcTKOk3 — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) March 6, 2021

““Sin duda la categoría de peso Ligero yo la veo muy cerca, pero vamos a sentarnos con nuestro equipo de trabajo, con Mario Abraham con Fernando Beltrán con Alfredo Caballero y ver repasar que se hizo bien, que se hizo mal, volver a pasar el casete, la película, hacer los ajustes necesarios y regresar con más fuerza, corregir los errores como se hizo en la primera derrota que tuvimos que fue una derrota que hice hace muchos años y me convertí en Campeón del Mundo”, declaró Berchelt en entrevista con el programa Knockout de ESPN.

La promesa de Miguel Berchelt 💪#LoMásVistohttps://t.co/MI1Klk2TOr — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) March 6, 2021

El Alacrán aceptó que “no fue su noche” ante Valdez, sin embargo, no restó mérito a la impresionante actuación de su rival y reconoció la labor de Óscar. Además, confesó que no se sintió tan “rápido” como en otras peleas que protagonizó y dominó.

Alacrán Berchelt promete convertirse en campeón nuevamente

“No, pues no fue mi noche, no hay que demeritar el trabajo que hizo mi rival, de Óscar. Hizo una gran pelea, hizo un gran preparación y bueno el resultado ahí está, la verdad que ya me costaba dar mucho el Superpluma, no quiero poner excusas por que al final de cuentas creo que en el boxeo no las hay. No fue mi noche, no fue mi mejor versión, la verdad que no me sentí rápido como en otras noches, puede ser que el peso me afectara, tal vez el peso ligero yo lo veo muy cerca y, bueno, a sentarnos con nuestro equipo y ver qué es lo mejor para mí, que es lo mejor para Miguel Berchelt”, añadió durante la conversación.

Miguel Berchelt considering move to lightweight after loss to Oscar Valdez



More: https://t.co/H4hihbHVfj pic.twitter.com/Oisp81akvu — Bad Left Hook (@badlefthook) March 6, 2021

Miguel Berchelt fue salvajemente noqueado en el décimo round por Óscar Valdez y terminó por caer derrotado en una exhibición que dominó de inicio a fin su contrincante.

