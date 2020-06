Miedo, la razón por la cual Edson Álvarez no triunfa en Holanda. En verano de 2019, Edson Álvarez dejó al América para emigrar a Europa con las maletas cargadas de ilusión. Un año después, el ‘Machín’ hace un balance de su rendimiento con el Ajax, equipo con el cual ha quedado a deber.

En entrevista con el club, el mexicano explica que el ‘miedo’ y la ‘soledad’ fueron factores importantes en su proceso de adaptación.

“En mi vida personal fue difícil no estar con mi novia y mi hija, era llegar a la casa solo, con frío, complicado, pero son cosas que suceden en la vida. Ella -su pareja- estuvo acá y pude estar en el nacimiento de mi hija, fue en el partido contra Chelsea, en la noche nació, fue el día más feliz de mi vida”, abundó el canterano de América.

“Claro que llegué con miedo, como todo jugador nuevo, mis compañeros argentinos me ayudaron con el idioma, es más fácil acercarte a ellos y preguntar las cosas. Después fui entendiendo el sistema”, expuso Álvarez.

En la pasada Eredivisie, misma que se canceló tras 26 fechas por COVID-19, Edson Álvarez no fue considerado como titular indiscutible. El mexicano completó apenas 4 partidos de los doce donde vio acción. Sus momentos más destacados llegaron en la Champions League donde marcó dos goles, pero el Ajax fracasó al quedar eliminado en fase de grupos.

“Quiero quedarme con esos momentos buenos… El primer año siempre es difícil para todos por la adaptación, pero este año no hay pretexto, quiero quedarme con todo. Quedaron las ganas de levantar el título porque se iba en ese camino, pero el coronavirus cambió al mundo, no solo al futbol, y hay prioridades como la salud de todos”, acotó el ex americanista.