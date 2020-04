Michel Vázquez tacha de ratero a José Luis Higuera. Las duras acusaciones contra José Luis Higuera continúan. Tras las declaraciones de Ángel Reyna contra el ex directivo de Chivas, ahora se sumó Michel Vázquez, quien tachó de ‘ratero’ al empresario.

En entrevista para el blog ‘Historia Chivas’, Michel Vázquez entre dejó ver que José Luis Higuera se ‘quedaba con dinero’ de los premios económicos.

En el Clausura 2016, el Rebaño Sagrado ingresó a liguilla tras ocupar el quinto lugar de la general. Tras los buenos resultados, Jorge Vergara premió a sus jugadores con un bono bastante generoso. El mismo fue repartido por el capitán de aquel entonces, Omar Bravo.

Vázquez explica que a él le correspondía cerca de un millón 400 mil pesos. Sin embargo solo recibió 200 mil pesos, mientras que su compañero Oswaldo Alanís, quien no jugó esa campaña, se embolsó un millón.

Ante esta ‘injusticia’, Michel Vázquez levantó la voz y notificó a Higuera sobre esta repartición que no solo lo afectaba a él, también a José David ‘Avión’ Ramírez.

“Seguí hablando con Higuera después de ello y le dije: me están robando. Un jugador (Omar Bravo) no puede estar por encima de la directiva y si sabes que están las cosas mal puedes corregir eso“, declaró Michel Vázquez.

“Yo le decía a Omar Bravo, ‘no digo que no lo ocupes, pero no te harás ni más rico, ni más pobre’, no estoy diciendo que se lo quedó él, sino la forma de repartir”, comentó Vázquez en Historia Chivas.

Los premios se volvieron a repartir de una manera más justa apoyando al ‘Avión’ que recibió cerca de un millón de pesos. Sin embargo, Michel no recibió ni un peso de lo que reclamó.

“Vuelven a repartir el premio y me depositan 260 mil pesos, sólo 60 mil más, cuando por la forma en la que repartieron, me tocaba un millón 300 o 400 mil pesos… (Higuera) hizo como que la virgen le hablara y siento que se metió dinero de ahí, porque no eran 10 pesos”, abundó Vázquez quien expuso que tras lo sucedido su carrera vino a menos.

“Tenía mis argumentos en ese momento. Veo comentarios que dicen que yo fui el hablador o chismoso y me afectó con otros equipos, porque tenía dos ofertas y me afectó, porque no lo vieron bien. Vieron que estaba en el ojo del huracán, cuando en realidad de mí no salieron esos chats”, aseveró Vázquez, quien actualmente no tiene equipo.