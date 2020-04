Míchel sacrifica su sueldo para ayudar a trabajadores de Pumas. El entrenador de Pumas no se salvó de los ajustes salariales a la baja que aplicaron los Pumas a sus elementos tras la suspensión indefinida del Clausura 2020. Míchel González reveló en entrevista que el conjunto de la Universidad solamente tomó esta medida con las personas que tenían un mayor ingreso, con lo que se protegió a los trabajadores con un sueldo más bajo.

🇲🇽 Anoche llamamos a @MichelGonzalez, entrenador de @PumasMX 😰 "Estoy preocupado por mi madre porque tiene 90 años y está en una residencia en Madrid" 😢 "Me siento muy mal cuando veo que hay 15.000 sanitarios infectados. Tenemos que protegerlos"https://t.co/ry0GPbvznP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 1, 2020

En entrevista con un medio de España, Míchel informó que sufrió una disminución del 80% en su salario. Mientras que todo el personal que devenga menos de 42 mil pesos mensuales no fueron incluidos en los ajustes.

Míchel González: Los que ganan más, tendrían que hacerse una quita. Me parece que en mi caso es el 80% del sueldo. No me quitaban tanto, pero había una petición mía, para que los ayudantes no les quitaran dinero. pic.twitter.com/KKbZg0B8RB — Análisis Puma (@AnalisisPuma) April 1, 2020

“El club ha hecho una lista de todos aquellos que estén por debajo de unos 42 mil pesos, iban a seguir percibiendo el dinero, todos aquellos que ganan más pues lógicamente tendrían que hacerse una quita, a mí el descuento que me han hecho me parece es del 80%”, declaró el estraga del conjunto que representa a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Míchel sacrifica su sueldo para ayudar a trabajadores de Pumas, percibirá un 80% menos durante el parón de la Liga

Asimismo, el director técnico español reveló que su rebaja no iba a ser tan alta, sin embargo, él mismo pidió un mayor recorte para garantizar el pago a los trabajadores del club.

“No me quitaban tanto pero ha habido una petición mía para que a ninguno de los ayudantes que no son españoles les quiten algo de dinero y también porque sé que ese dinero va para las cocineras los jardineros que en este caso los sueldos no son como en España”, añadió.

Míchel González para el PartidazoCope: “Estamos buscando soluciones a través de los entrenamientos. También debemos lidiar con al moral de la tropa, porque entrenan jóvenes. Mis hijos están en España. Estoy preocupado por mi madre, que tiene 90 años y está en una residencia” pic.twitter.com/XVe5R4Mojj — Análisis Puma (@AnalisisPuma) April 1, 2020

Hace unos días, los Pumas dieron a conocer que implementarían estas medidas para mitigar las pérdidas económicas generadas por el parón del Clausura 2020.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.