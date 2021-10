Míchel sabe su futuro si no gana con Getafe.

Miguel González “Míchel”, entrenador del Getafe, aseguró este viernes que su presidente Ángel Torres no le tiene que hablar de su futuro porque sabe cuál es la situación de un técnico tras perder siete encuentros seguidos y pidió que no se preocupen por él.

“Hablamos todas las semanas con normalidad, pero Ángel Torres no me tiene que hablar del futuro.

Mientras que el futuro, cuando un entrenador no gana, el primero que lo sabe, es el entrenador. Pero es bueno cambiar la dinámica”, resaltó.

El Getafe se enfrentará este domingo a la Real Sociedad, que es último clasificado con cero puntos de 21 posibles en LaLiga , el choque ante el cuadro donostiarra podría ser el último en el cargo de Míchel, que analizó su situación en el banquillo y su actual relación con el presidente Ángel Torres.

“El lunes (tras perder ante el Betis) todos miraban al entrenador desde la parte interesada. El presidente es una persona que no se pone nerviosa en ese sentido y es optimista aunque sabemos que la situación es delicada. No hace falta que el presidente te diga nada para saber cuáles son tus obligaciones y qué pasa cuando no hay resultados”, agregó.

Preguntado por si cree que podría ser destituido en caso de perder ante la Real Sociedad, fue contundente: “Y si se gana, porque a lo mejor el club cree que el problema está en el entrenador”.

Agregó, “pero de verdad, por mí no se preocupen. A veces veo a mucha gente que no le interesa nada o cero el Getafe y está muy preocupado por mi situación”, manifestó.

“Que no se preocupen, yo quiero que mi equipo gane porque es una tremenda injusticia para el Getafe que esté en estas dificultades. Pienso por encima de mí, por el trabajo de los jugadores y por la gestión de lo que es el Getafe”.

Finalmente. “No sólo en el juego, también en lo global, creo que es una injusticia para el Getafe. Así que decidle a quien se preocupe por mí, que no esté preocupado”, añadió.

