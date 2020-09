Míchel no cree que Pumas se mantenga en el liderato de la Liga Mx. Los Pumas han sorprendido al mundo del futbol mexicano por su increíble arranque de torneo en el Guard1anes 2020. Incluso, su buen paso no ha pasado desapercibido para Míchel González, quien renunció a la dirección técnica del club a escasos días del inicio del certamen, pero el estratega español aseguró que este momento no durará mientras solo apuestan a jugar con elementos de sus fuerzas básicas.

“Es una filosofía acertada, pero creo que no es suficiente para estar muchos años en el top del futbol mexicano, pero es necesaria, además hay jugadores que cuando les dan la oportunidad de jugar demuestran que tiene un gran nivel”, declaró en entrevista con el programa de Fox Sports ‘La Última Palabra’.

Míchel se dio tiempo para hablar de Juan Manuel Iturbe, a quien no tenía considerado para el Guard1anes 2020, y se mostró sorprendido porque se haya mantenido en el equipo pese a que estaba en la lista de transferibles.

“Sería la primera vez que un entrenador toma una decisión por encima de la directiva, era una situación en la que todos estábamos de acuerdo. Iturbe siempre me ha parecido un jugador importante, pero para la idea que teníamos de remodelar la plantilla y la situación que se pasaba de jugadores con contrato elevado. Pero si me ha sorprendido que a mi salida el jugador haya tenido participación, ojo que las decisiones no son solamente del entrenador”, agregó.

Míchel dirigió por un año a los Pumas, sin embargo, a tres días del inicio del actual torneo decidió renunciar a su puesto de entrenador. El equipo asignó a Andrés Lillini, encargado de las fuerzas básicas, como su sucesor y ha llevado al equipo, hasta el momento, al liderato del certamen y lo tiene como el único club sin perder en el campeonato.

