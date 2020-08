Míchel: La situación se había estancado en Pumas.

Míchel, técnico español, comentó en exclusiva para Línea de 4, de TUDN, que abandonó a Pumas porque hubo aspectos económicos que hicieron estancar el progreso del equipo al grado de que parecía un retroceso al Apertura 2019, un riesgo que no se permitió tomar lejos de su país.

“Decidí ir a Pumas cuando hablé con Rodrigo Ares y me convenció de unas posibilidades, entendí que un año más tarde la situación se había estancado, y cuando uno se va tan lejos intentas que sea para progresar.

“He trabajado muy a gusto en el club, pero siento que el progreso, por una situación económica, te hace estancarte y no progresar y para mí era un riesgo que no debía tener al estar tan lejos (de España), y después de dar la vuelta a todo me daba la impresión que volveríamos al torneo de Apertura, ¡pero del 2019! Como en todas las ligas el que paga la cuenta primero es el entrenador”.

Míchel también reveló en Línea de 4 que habló con la directiva encabezada por el Ingeniero Leopoldo Silva, quien le aseguró que mantendrían la base de Pumas; sin embargo, más tarde, Pablo Barrera y Nacho Malcorra salieron del equipo .

“Teníamos una idea de lo que queríamos hacer, sabíamos de las dificultades económicas y nuestra base era mantener el mismo equipo, con el Ingeniero Silva estábamos totalmente de acuerdo de no sale nadie, no entra nadie, era una situación que venía tres meses atrás y que teníamos muy claro, pero sin buscar un riesgo mayor de no sacar a ningún jugador del plantel y sustituir con jugadores importantes que pudieran competir.

“Las bajas de Barrera y Malcorra fueron notables y hasta el último momento intentamos renovar con algún otro jugador y no se logró”. Explicó Míchel, quien también elogió el nivel de la Liga BBVA MX al señalar que algunos clubes pudieran competir en alguna liga europea.

“La pondría en el primer lugar de América (la Liga BBVA MX) por delante de la liga brasileña y argentina; por equipos, competencia, por las particularidades del futbol mexicano. Y por la manera de competir porque tienes que sacar todo en 17 fechas para estar en la liguilla y es muy difícil estar entre los ocho primeros.

“Respecto a Europa sería sorprendente ver competir a los equipos mexicanos. Los equipos que son campeones creo que podrían competir para estar en los primeros puestos de las ligas europeas”.

Asimismo, comentó que hay desinformación respecto al futbol mexicano, donde se tiene la impresión de que fichar a un futbolista mexicano es muy caro.

“Hay desinformación de la liga mexicana porque la gente de futbol tiene esa impresión que ir a México a contratar a un jugador es muy difícil porque están muy bien pagados. No por los salarios, sino por el traspaso. Hay cierto prejuicio, pero creo que no es cierto, hace poco se ha contratado a Arteaga pero también el jugador mexicano debe tomar esa decisión”. Dijo el extécnico de Pumas a Línea de 4.

Finalmente, dijo que tuvo ofertas de otros clubes en el extranjero, pero que optó por permanecer en Pumas en su momento. Con la esperanza de desarrollar un proyecto que tenía contemplado y que, al final, no se pudo cristalizar.

“Antes de marcharme tuve ofertas irme al Flamengo, Emiratos Árabes, regresar a España. No las acepté porque estaba muy a gusto en Pumas y la idea era desarrollar ese proyecto. Que por las circunstancias no se pudo dar, pero no soy así”.

