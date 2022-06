Michel Jourdain quiere podio en Super Copa-Speedfest.

Michel Jourdain Jr. de Axalta, dijo que irá en busca de su primera victoria del 2022 en los tractocamiones, este 11 de junio en el Hermanos Rodríguez dentro del CHEDRAHUI RACING CUP BY SUPER COPA-SPEEDFEST.

“Es una categoría que alcanzó un gran nivel y por eso la competitividad que existe en la misma. El equilibrio técnico también es algo muy bueno en la categoría. Todos los tractocamiones son iguales y eso se evidencia en cada carrera”, dijo Jourdain.

“Llego al AHR con todo. Es un trazo en el que no pasan cosas normales y eso es lo que necesitamos, me gusta para la primera victoria del año. Tengo que estar concentrado en todo lo que ocurra sobre la pista”, aseguró Michel.

Jourdain dijo además que está listo para este reto, y que será muy interesante estar en una pista que recibe por primera vez a los Tractos después de la pandemia, que es tiempo de repuntar pues estamos en el séptimo lugar y que esta pista se presta para un gran espectáculo.

“El objetivo es la victoria, sobre todo tras lo visto en la fecha anterior, donde no me fue como yo pensaba. Pero sobre todo me veo fuerte y capacitado para esta carrera, Me veo bien”, insistió el piloto Axalta.

Jourdain dijo además que lo que reafirma es que puede estar delante y consolidar esa posición, y lo que le deja más satisfecho es que el Tractocamión No. 9 estará respondiendo como él lo espera.

Por último el piloto capitalino expresó que irá al CHEDRAHUI RACING CUP BY SUPER COPA-SPEEDFEST de Nascar Peak México Series, en busca de su primera victoria este año dentro de la categoría, el próximo fin de semana en tierras potosinas.

