Michel Jourdain Jr. cerca de obtener su primer campeonato.

En los Tractocamiones Freightliner, Michel Jourdain Jr. de Axalta, se encuentra muy cerca de obtener su primer campeonato en los “Gigantes de las Pistas”.

El rival más serio que tiene el actual líder del campeonato es Santiago Tovar de Shell-Rimula, de quien lo separan solamente 5 unidades.

“Muy contento de estar encabezando las posiciones del campeonato, no es nada fácil estar en ese lugar por la competitividad que existe en la categoría, si vemos soy el único que ha repetido victoria, hasta Querétaro había 5 ganadores diferentes. Agradecido a Axalta-Freightliner y a todos los que hacen posible que esta sea una gran categoría”.

El piloto del tractocamión No. 9 dijo además que en las dos fechas que faltan que son Monterrey y Puebla no puede darse el lujo de especular con los resultados: “Sería muy arriesgado lo ideal es quedar adelante de Santiago en las dos competencias que faltan, aunque se pueden dar otras combinaciones, pero como lo dije no quiero arriesgar”.

Jourdain Jr. recordó además que no se debe de olvidar a Salvador de Alba de Red Cola-Sidral Aga, Homero Richards de Grupo Zapata y Juan Cantú de Arzyz, que si bien están un poco más alejados, tienen posibilidades de lograrlo.

“Competir con rivales tan buenos le da mucho valor al título, está la posibilidad que pueda quedarme con el campeonato en una de las dos carreras que faltan, pero creo que se va a definir en la última fecha porque la categoría está muy muy pareja. Se lucha, se sufre… No creo que se defina antes de la última fecha”, dijo el piloto Axalta-Freightliner.

Finalmente, las últimas dos fechas de Súper Copa 2021 se disputarán el 21 de noviembre en Monterrey y el 12 de diciembre en Puebla.

