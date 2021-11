Michel Jourdain Jr. busca primer campeonato en Freightliner.

Michel Jourdain Jr. actual líder de la posiciones del campeonato de lo Tractocamiones Freightliner, buscará este fin de semana en el Autódromo de Monterrey donde se disputa la penúltima fecha de la Súper Copa, ampliar la diferencia de 5 puntos que tiene sobre su rival inmediato que es Santiago Tovar de Shell-Rimula, y así llegar a la final de Puebla con una mayor tranquilidad para lograr su primer campeonato en los “Gigantes de las Pistas”.

“Las dos de Querétaro y León fueron muy buenas ya que me llevé de ellas dos victorias y un segundo lugar, los cuales me colocaron al frente de las posiciones, ahora viene la carrera de Monterrey donde tanto Tovar y Salvador de Alba querrán quedar adelante mío y así evitar que me les despegue”, expresó el piloto del Freightliner N. 9.

El piloto internacional comentó además que quedarse con el máximo galardón sería algo muy lindo: “Tienen que darse una serie de resultados de mis rivales, sé que tengo armas para pensar en el campeonato y para eso estoy trabajando. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para lograrlo”.

“Se nos complicó al principio, porque no conseguimos ningún podio, pero siempre seguimos buscando buenos resultados. Las últimas fechas fueron muy buenas porque de 300 puntos en disputa, coseché. Todavía me falta muy poco para el campeonato, pero de a poco nos vamos encaminando. Quedan dos fechas y van a ser carreras espectaculares”, dijo el piloto Axalta.

Por último Michel Jourdain Jr. habló sobre la carrera de este fin de semana en Monterrey y dijo que coincide en que será un festival del deporte motor, porque la Súper Copa reúne categorías para todos los gustos.

“Además no hay que olvidarse que estarán varios regiomontanos en acción y eso es un atractivo extra para los aficionados”.

