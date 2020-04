Míchel critica a AMLO por manejo de la crisis de coronavirus. Míchel González, entrenador de Pumas está al tanto de la tragedia que ha representado la pandemia de COVID-19 para su natal España, por lo que espera que en México no se repliquen los errores de su país. A pesar de su deseo, el estratega ibérico mencionó que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no “ve” el riesgo de esta enfermedad.

¡QUE SE VEA ESA GARRA!🐾🦠 Míchel González hace un llamado de solidaridad y unión ante el COVID-19https://t.co/tzsTYjuuWl pic.twitter.com/Ik0urqEDEr — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 5, 2020

En entrevista, el director técnico de los Universitarios habló sobre el momento que vive España por la propagación del coronavirus y calificó la situación como “dramática” y de “dolor”.

¡Hoy todos jugamos en el mismo equipo! El mensaje de @MichelGonzalez entrendador de @PumasMX para generar conciencia y llamar a la unión!#TuCasaTuCancha pic.twitter.com/lvgiqVPszi — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 5, 2020

“Es una situación dramática, es verdad, estamos ante una situación de dolor, de preocupación y de inquietud porque no se sabe qué va a pasar en el futuro porque ante esta situación no hay suficientes recursos. A mis paisanos, a mi familia, a mis amigos, estamos preocupados pero estamos siempre con buen ánimo porque es la mejor manera de estar atentos e ir saliendo de la situación, máxima solidaridad, así lo estamos notando de todo el mundo”, declaró Míchel.

Míchel critica a AMLO por manejo de la crisis de coronavirus y recuerda lo sucedido en España

Sobre cómo se vive la pandemia en México, el estratega de los Pumas se mostró preocupado debido a que, a su parecer, el gobierno no observa los “riesgos” que se podrían dar por un mal manejo de la crisis sanitaria.

¿Falta de medidas ante el coronavirus? 🤔 Yo veo que todo sigue igual en México: Míchel González ⚽ Así lo dijo el estratega de Pumas 👇 ➡https://t.co/Ud7n4a24MI pic.twitter.com/jksmmjdcxx — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 22, 2020

“Y también me gustaría un poco trasladarlo al pueblo mexicano, yo creo que de parte de sus gobernantes no están viendo realmente el riesgo que se puede producir y eso es lo que más me preocupa”, añadió.

Coronavirus: Míchel González, muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez por "su incapacidad" https://t.co/awEYguEeq1 — okdiario.com (@okdiario) April 1, 2020

Por último, Míchel declaró que a consecuencia de que hubo una “mala planificación” en España y de que no se tomó con seriedad la propagación del COVID-19, en estos momentos este país presenta un gran número de personas enfermas con este virus.

Míchel González está preocupado por el coronavirus en México ⬇️https://t.co/5giYxqNKeZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 17, 2020

“En general, la sociedad se lo toma en serio. En España, desde mi punto de vista, por culpa de una mala planificación y de no haberle dado realmente la atención que necesitaba al momento ahora lo estamos pagando, esperemos que en México no pase igual”, finalizó.

España suma más de 130 mil pacientes de coronavirus, así como 12,562 fallecidos por esta enfermedad.

