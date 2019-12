Michael Chirinos rechazó una oferta del América, así lo dio a conocer el propio jugador hondureño quien de momento no tiene definido su futuro en el futbol tras concluir su préstamo con Vancouver Whitecaps.

“De México todavía no he tenido ofertas, la última fue la de Juárez pero decidieron que no. Con América hubo pláticas pero querían préstamo y así no. Cualquier jugador desearía estar en el América pero son decisiones a veces del club o personales que no nos gustan“, confesó el futbolista para el medio ‘Diez’.

Chirinos destacó que confía en su calidad futbolística, motivo por el que busca una opción de irse en compra definitiva, por lo cual el América no entró en sus planes.

“Lo tengo decidido, es una opción a compra definitivamente. Mi representante lo sabe, ya probé dos veces salir a préstamo, me vieron, saben de calidad y hay que tomar decisiones, además necesito jugar“, comentó el Michael Chirinos.

Michaell Chirinos no tiene claro qué hará el próximo año. El delantero está analizando algunas ofertas del exterior. Pero, tras jugar cedido la última parte de la temporada en Vancouver Whitecaps, al hondureño lo seduce la idea de jugar para Pedro Troglio en Olimpia la próxima campaña.

“La verdad, no sé qué haré todavía, tengo que reunirme con el presidente. Vamos a esperar“, dijo Michael Chirinos.

