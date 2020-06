Michael Bradley pide a la gente echar a Donald Trump de la Casa Blanca. Ante las decenas de protestas que ha habido en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, Michael Bradley, jugador de Toronto FC, criticó la falta de liderazgo y moral en el presidente Donald Trump. Además, responsabilizó a los senadores del partido Republicano por ser cómplices de la polarización de la sociedad estadunidense desde la llegada del empresario a la Casa Blanca.

“Estados Unidos está sin líder ahora mismo. Tenemos un presidente (Donald Trump) que está completamente vacío y sin un hueso de moral en su cuerpo. No hay un líder en él ni tampoco entre los senadores republicanos, que han sido cómplices durante los últimos tres años y medio”, expresó el capitán de la selección de las Barras y de las Estrellas en conferencia telefónica.

Bradley invitó a la población de Estados Unidos para que en noviembre acudan a las urnas y logren echar de la presidencia a Trump, a quien califica como una “amenaza” para la democracia de ese país.

Michael Bradley pide a la gente echar a Donald Trump de la Casa Blanca porque es una amenaza a la democracia

“Solo espero que la gente vaya a las urnas en noviembre y que piense en algo más que en lo que les convenga a ellos, que piense menos en su negocio o intereses económicos y más en lo que es bueno para todos, para el país. El futuro de nuestra democracia está en juego. Necesitamos que la gente entienda eso y que cuatro años más con Trump serían terribles para mucha gente”, agregó el mediocampista.

Ante las manifestaciones en diversas calles de la nación, Donald Trump impuso un toque de queda y lanzó a la Guardia Nacional para contener a las personas que piden justicia por el asesinato de George Floyd y reclaman la desigualdad racial que persiste en Estados Unidos.

