Michael Beasley contrae COVID-19 y abandona burbuja de la NBA. A dos semanas de la reanudación de la temporada de la NBA, los Nets de Brooklyn sufrieron una nueva baja. De acuerdo a ESPN, Michael Beasley abandonó la “burbuja” creada por la Liga en el Disney World Resort, en Orlando, Florida, tras arrojar un resultado positivo a una prueba de COVID-19 y se desconoce si regresará con el equipo.

Nets forward Michael Beasley tested positive for coronavirus, returned home and his roster status is up in the air, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2020