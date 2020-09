Miami anuncia a Ryan Fitzpatrick como el mariscal de campo titular. Los Delfines de Miami anunciaron a Ryan Fitzpatrick como su mariscal de campo titular para su primer partido de la temporada 2020 de la NFL. Brian Flores, entrenador en jefe del equipo, reveló la noticia este lunes y puso fin a las especulaciones en torno al pasador que estría bajo el centro el domingo.

Ryan Fitzpatrick officially named the Dolphins’ Week 1 starting QB at New England.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 7, 2020