Mi amiga la inolvidable Queta Basilio en México ´68.

Relatos Olímpicos de Eduardo Moreno Loyo.

Los recuerdos se agolpan en la mente y afloran como si fuera ayer. –Y no hace más 50 años- al evocar a la inolvidable Enriqueta Basilio Sotelo. Quien fuera un icono olímpico Mexicano, que transcendió a nivel mundial, por lo que significó. Al ser la primera mujer en la historia en encender el pebetero en Juegos Olímpicos, en México ´68.

Conocí a Queta, como cariñosamente todos le decíamos, en Febrero del 68 al ingresar como interno al CDOM para entrenar y luchar por un lugar en la delegación mexicana, cara a los XIX Juegos Olímpicos.

El primer y mayor contacto fue naturalmente con los nadadores que ahí entrenaban , conocidos amigos tiempo atrás. Mencionando que para llegar a la alberca desde los dormitorios, había que pasar por la pista donde practicaban los atletas, observado a una esbelta y grácil muchachita morena de 20 años, campeona nacional de carrera con vallas.

Pero fue en el gran comedor, donde me percaté de los diferentes grupos de deportistas y la gran camarería juvenil que existía, destacando “los grandotes” de Basket, así como las bellas del Voly y las chiquillas de Gimnasia.

También me enteré, que en realidad no había muchos concentrados de provincia, como Queta que venía de Mexicali y yo que llegaba de Veracruz, me decían El Jarocho, y nos identificamos.

Dentro de los puntos más relevantes de las ceremonias de Juegos Olímpicos, está el encendido del pebetero en la inauguración, y siempre a partir de Ámsterdam 1928 año que se instauró, habían sido hombres quienes tuviesen la distinción de hacerlo.

Para la olimpiada Mexicana, y dado los tiempos de cambio que se presentaban en el mundo, el Comité organizador encabezado por el visionario Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, decidió innovar la costumbre, pensando en dar ese honor y responsabilidad a una mujer, con las características que representara a la mujer mexicana, como de tez morena y que tuviera plasticidad en sus movimientos; para tal efecto, se pensó en la primerísima actriz María Félix en la bailarina Amalia Hernández, pero al notar que se tenía que subir en el estadio una rampa de 92 escalones, era prioritario pues, que tuviese una excelente condición física.

Por lo que el Dr. Hay, director del CDOM, llevo discretamente a los observadores a la pista de atletismo quienes se decidieron, al apreciar la cadencia, gracia y firmeza del paso de Queta, para que culminara los relevos del fuego olímpico de 2,278 hombres, iniciados en Grecia y que finalizarían en el pebetero olímpico de México ´68, cuando por primera vez este llegaba a América, manteniendo su nombre en secreto, ante periodistas y público.

Por vía marítima llegó el 6 de Octubre el fuego olímpico a Veracruz, donde se había programado una magna recepción con el acto inédito en los anales olímpicos, de un relevo de nadadores en su bahía, y en el que yo, habiendo sido designado capitán del equipo mexicano de natación, tendría el alto honor de pisar con la flama, tierra firme de América, en su primer viaje al continente Americano.

El 12 de Octubre de 1968, fue la fastuosa inauguración en el estadio de ciudad universitaria y si ya teníamos el pecho lleno de orgullo. Al formar parte de la delegación Mexicana, al escuchar el clamor de 100,000 personas al salir del túnel principal el último portador del fuego, para los que lo vivimos fue un momento mágico, al identificar la figura de nuestra Queta con la humeante antorcha en todo lo alto, vestida sencillamente toda de blanco. Después comentaría que se les olvido darle algún uniforme y que tuvo que usar su ropa de entrenamiento. Pero lucio enormemente con su níveo atuendo, transmitiendo casualmente al mundo el mensaje de paz.

Muchos de los atletas de varias delegaciones, rompiendo su formación al centro. Se acercaron a la pista para tomar fotos o mirar más de cerca. Cerrándole imprudentemente el paso, pero gracias a los boy-scouts que estaban en la pista. Al hacerle valla pudo continuar para subir la escala- que se había diseñado con un peralte adecuado a su zancada. Al escalar parecía flotar en el aire, -dijo después, que no veía ni oía nada,. Como si estuviera en otra dimensión- al llegar a lo alto. Señaló a los cuatro puntos cardinales y con la antorcha encendió el pebetero y todo lo que significaba.

Fue un hecho histórico que transcendió y se difundió al mundo, simbolizando los derechos de las mujeres. Encendiendo también su corazón en la lucha por la igualdad y la justicia.

Posteriormente, a los años, Queta y yo consolidamos nuestra amistad –hermanados por el fuego olímpico-. Y colaboramos estrechamente en los eventos conmemorativos, como la recepción acuática en Veracruz. Y los que ella organizaba a nivel nacional, como “la ruta simbólica del fuego de la Paz y el deporte”.

La última vez que nos vimos, fue a pocos meses de su fallecimiento a los 71 años. En la la ciudad de México en octubre del 2018 durante la celebración de los 50 años de México ’68. En los que nuevamente volvió a encender el pebetero conmemorativo, en ciudad universitaria; distinguiéndose siempre por su trato afable y cordial, aunque ya físicamente disminuida.

En mi mente y corazón, quedará grabada por siempre, su frase alusiva:

“PARA EL MUNDO NACÍ, CUANDO EL FUEGO ENCENDÍ “.

